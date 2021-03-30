Матч Александрия — Динамо может пройти со зрителями

В воскресенье, 4 апреля, на КСК «Ника» в Александрии состоится матч 20 тура УПЛ «Александрия» — «Динамо». Начало в 19:30.

По состоянию на 30.03.2021, матч должен состояться в присутствии зрителей, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Кировоградской области. В связи с этим продажа билетов на поединок начнется не раньше четверга, 1 апреля.