Пеп ГВАРДИОЛА: «Агуэро покорил Англию. Он невероятный»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил свое восхищение легендой клуба Серхио Агуэро, который покинет команду в конце сезона:
«Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию. Их цифры говорят сами за себя.
Когда в тебе все время пылает огонь, как в Серхио, то ты часто добываешь результат для команды в одиночку.
Он невероятный парень, у нас есть еще полтора месяца, чтобы завоевать трофеи с вместе с ним. Такую легенду невозможно заменить».
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Источник — Marca
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