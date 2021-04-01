Пеп ГВАРДИОЛА: «Агуэро покорил Англию. Он невероятный»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил свое восхищение легендой клуба Серхио Агуэро, который покинет команду в конце сезона:

«Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию. Их цифры говорят сами за себя.

Когда в тебе все время пылает огонь, как в Серхио, то ты часто добываешь результат для команды в одиночку.

Он невероятный парень, у нас есть еще полтора месяца, чтобы завоевать трофеи с вместе с ним. Такую легенду невозможно заменить».