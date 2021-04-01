Йоахим ЛЕВ: «С Северной Македонией мы были уставшие»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал сенсационное домашнее поражение 1:2 от Северной Македонии в отборе на ЧМ-2022:

«Огромное разочарование. Мы были уставшие. Нам не хватало свежести, допустили слишком много ошибок.

Для создавания моментов нужно играть быстро. Соперник глубоко защищался, но мы не смогли подобрать ключи к обороне».