Филиппов рассказал, почему не играет в Бельгии

Украинский легионер «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов попал в непростую ситуации: наставник Петер Маес не видит его в команде.

«Меня приглашали в команду как нападающего, но через пару игр мы поменяли схему – меня поставили под нападающим. Мы выиграли, а я отдал голевую передачу. После этого тренер не стал ничего менять. Сейчас новый тренер видит меня только нападающим. При этом у нас 5 форвардов, а играет только двое.

Сейчас у нас тяжелый период – нужно набирать очки, поэтому тренер особо не делает ротацию состава. Мы играем одним составом. Для каждого футболиста бывает тяжелый период, когда тренер не видит тебя в составе, ты не подходишь по его идеи.

Конечно же, это тяжело ментально и психологически доказывать на тренировках. Но ничего страшного: я верю, что можно изменить любую ситуацию. Конечно, мне не нравится, что я не играю. Я хочу играть. У нас осталось четыре важных игры. Сейчас все мысли об этих матчах. А уже в отпуске буду думать о своем будущем. Тем боле, что я полностью уже адаптирован в Бельгии», - сказал Филиппов.

В нынешнем сезоне Александр Филиппов сыграл за «Сент-Трейден» 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. «Сент-Трюйден» за четыре тура до окончания сезона занимает 15 место в турнирной таблице.