Виктор ВАЦКО: «Фарт нужно заслужить!»

Комментатор – о ничьей сборной Украины с Казахстаном

  • 01.04.2021 15:28
  • 919 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ВАЦКО: «Фарт нужно заслужить!»
© Instagram. Виктор Вацко

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Виктор Вацко прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Не таким я представлял себе возвращение на матчи сборной Украины... Ждал. Готовился. Настраивался. Но опять убедился: логики в футболе искать не стоит. Нефарт? Но фарт нужно заслужить! А для этого необходимо делать выводы после неудач и исправлять ошибки. Вовремя, грамотно и честно. Впереди еще 5 матчей квалификации на ЧМ-2022. Шансы есть. Украина, вперед», - написал Вацко.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 01.04.2021 16:04
    -3
    Когда Ахметов платил вот где Вацко заслужил фарт... Теперь может рассказывать..
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 01.04.2021 15:55
    0
    Единственное приятное в вчерашней трансляции - Виктор Вацко.
    Наконец то можно смотреть футбол со звуком.
    Непредвзятое комментирование матча на 5 баллов.
    Если Матвиенко ошибался Витя четко говорил про это (в независимости за какую команду он играет), а не так как Столярчук старался этого не замечать а только настоятельно рекомендовал кого выбрать "ЛЕВ МАТЧУ"...
    По игре видно что нет лидеров: Степаненко который может держать центр и Ярмола у которого нет моментов но голы он завивает...
    Нынешние "лидеры" Малина и Зина часто заигрывались, поженили и не развивали атаки при хороших забегах своих партнеров.
    В обороне все ТОП команды (кроме Атлетико) допускают ошибки, но при этом забивают кучу...
    А нашим ПОЗОР. Во втором тайме не могли забрать мяч у казахов!!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 01.04.2021 15:37
    +1
    Какой фарт ребята вы о чем, против нас так будут играть все сборные уровнем ниже, если не научимся проходить защиту ничьи будут и в матчах с Гибралтаром и Сан-Марино
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 01.04.2021 15:37
    +1
    Какой фарт ребята вы о чем, против нас так будут играть все сборные уровнем ниже, если не научимся проходить защиту ничьи будут и в матчах с Гибралтаром и Сан-Марино
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 01.04.2021 15:55
    0
    Единственное приятное в вчерашней трансляции - Виктор Вацко.
    Наконец то можно смотреть футбол со звуком.
    Непредвзятое комментирование матча на 5 баллов.
    Если Матвиенко ошибался Витя четко говорил про это (в независимости за какую команду он играет), а не так как Столярчук старался этого не замечать а только настоятельно рекомендовал кого выбрать "ЛЕВ МАТЧУ"...
    По игре видно что нет лидеров: Степаненко который может держать центр и Ярмола у которого нет моментов но голы он завивает...
    Нынешние "лидеры" Малина и Зина часто заигрывались, поженили и не развивали атаки при хороших забегах своих партнеров.
    В обороне все ТОП команды (кроме Атлетико) допускают ошибки, но при этом забивают кучу...
    А нашим ПОЗОР. Во втором тайме не могли забрать мяч у казахов!!!
    Ссылка
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