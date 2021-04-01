Виктор ВАЦКО: «Фарт нужно заслужить!»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Виктор Вацко прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Не таким я представлял себе возвращение на матчи сборной Украины... Ждал. Готовился. Настраивался. Но опять убедился: логики в футболе искать не стоит. Нефарт? Но фарт нужно заслужить! А для этого необходимо делать выводы после неудач и исправлять ошибки. Вовремя, грамотно и честно. Впереди еще 5 матчей квалификации на ЧМ-2022. Шансы есть. Украина, вперед», - написал Вацко.
Источник — Instagram
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Наконец то можно смотреть футбол со звуком.
Непредвзятое комментирование матча на 5 баллов.
Если Матвиенко ошибался Витя четко говорил про это (в независимости за какую команду он играет), а не так как Столярчук старался этого не замечать а только настоятельно рекомендовал кого выбрать "ЛЕВ МАТЧУ"...
По игре видно что нет лидеров: Степаненко который может держать центр и Ярмола у которого нет моментов но голы он завивает...
Нынешние "лидеры" Малина и Зина часто заигрывались, поженили и не развивали атаки при хороших забегах своих партнеров.
В обороне все ТОП команды (кроме Атлетико) допускают ошибки, но при этом забивают кучу...
А нашим ПОЗОР. Во втором тайме не могли забрать мяч у казахов!!!
Наконец то можно смотреть футбол со звуком.
Непредвзятое комментирование матча на 5 баллов.
Если Матвиенко ошибался Витя четко говорил про это (в независимости за какую команду он играет), а не так как Столярчук старался этого не замечать а только настоятельно рекомендовал кого выбрать "ЛЕВ МАТЧУ"...
По игре видно что нет лидеров: Степаненко который может держать центр и Ярмола у которого нет моментов но голы он завивает...
Нынешние "лидеры" Малина и Зина часто заигрывались, поженили и не развивали атаки при хороших забегах своих партнеров.
В обороне все ТОП команды (кроме Атлетико) допускают ошибки, но при этом забивают кучу...
А нашим ПОЗОР. Во втором тайме не могли забрать мяч у казахов!!!
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