Виктор ВАЦКО: «Фарт нужно заслужить!»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Виктор Вацко прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Не таким я представлял себе возвращение на матчи сборной Украины... Ждал. Готовился. Настраивался. Но опять убедился: логики в футболе искать не стоит. Нефарт? Но фарт нужно заслужить! А для этого необходимо делать выводы после неудач и исправлять ошибки. Вовремя, грамотно и честно. Впереди еще 5 матчей квалификации на ЧМ-2022. Шансы есть. Украина, вперед», - написал Вацко.