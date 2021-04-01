В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Венгрии на выезде разгромила национальную команду Андорры со счетом 4:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марк Пуйоль (Андорра).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоик Него (Венгрия).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Ласло Кляйнхайслер (Венгрия).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Газдаг (Венгрия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Аттила Фиола (Венгрия).
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Источник — Sport.ua
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