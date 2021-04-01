Манчестер Сити: «Зинченко — наша украинская звезда»

Английский клуб похвалил своего футболиста

  • 01.04.2021 15:04
  • 2472 просмотра
  • 8 комментариев
Манчестер Сити: «Зинченко — наша украинская звезда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» сделал комплимент 24-летнему украинскому футболисту клуба Александру Зинченко.

«Наша украинская звезда», — прокомментировал фото Зинченко официальный Instagram «горожан».

Александр защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2016 года после перехода из российской «Уфы» за €2 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за английскую команду 22 матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Зинченко составляет €20 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Сити

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.04.2021 16:38
    0
    Хускоред дал Зинченко и Малиновскому практически высшие оценки по 8. Очевидно, что этой картинкой никто в МС не стебется над Зиной, решили просто поддержать. А вы и дальше нойте, что они никакие. Может тогда Мораес и Зубков с метра забивать начнут.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.04.2021 16:33
    -1
    Alex Romanov, 01.04.2021 16:28
    Тут немцы со сборной звёзд проигрывают Македонию, а мы жалуемся что с 1.5 звёздами в составе не смогли обыграть Казахстан.
    Кек, только проблема в том, что немцам это не помешает выйти на ЧМ)
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 01.04.2021 16:28
    0
    Тут немцы со сборной звёзд проигрывают Македонию, а мы жалуемся что с 1.5 звёздами в составе не смогли обыграть Казахстан.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 01.04.2021 16:26
    0
    пестунчик доли.....везёт же людям
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:23
    -1
    syrkis-shybkis, 01.04.2021 15:06
    Такая звезда...
    А что не так? Звезда какая есть.
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 01.04.2021 16:13
    0
    ну мансити и троляки) жестко конечно они его
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 01.04.2021 15:12
    +3
    1 апреля?
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 01.04.2021 15:06
    -1
    Такая звезда...
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 01.04.2021 15:12
    +3
    1 апреля?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.04.2021 16:38
    0
    Хускоред дал Зинченко и Малиновскому практически высшие оценки по 8. Очевидно, что этой картинкой никто в МС не стебется над Зиной, решили просто поддержать. А вы и дальше нойте, что они никакие. Может тогда Мораес и Зубков с метра забивать начнут.
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 01.04.2021 16:28
    0
    Тут немцы со сборной звёзд проигрывают Македонию, а мы жалуемся что с 1.5 звёздами в составе не смогли обыграть Казахстан.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 01.04.2021 16:26
    0
    пестунчик доли.....везёт же людям
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 01.04.2021 16:13
    0
    ну мансити и троляки) жестко конечно они его
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности