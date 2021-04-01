Манчестер Сити: «Зинченко — наша украинская звезда»

«Манчестер Сити» сделал комплимент 24-летнему украинскому футболисту клуба Александру Зинченко.

«Наша украинская звезда», — прокомментировал фото Зинченко официальный Instagram «горожан».

Александр защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2016 года после перехода из российской «Уфы» за €2 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за английскую команду 22 матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Зинченко составляет €20 миллионов.