В поединке 19-го тура Первой лиги Украины «Горняк-Спорт» дома уступил «ВПК-Агро» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Горняк-Спорт» — «ВПК-Агро» — 1:2
Голы: Чепелюк, 45, с пенальти — Ксенз, 24, с пенальти, Будняк, 52
События матча
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Будняк (ВПК-Агро).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Чепелюк (Горняк-Спорт).
|24'
|ГОЛ ! С пенальти забил Павел Ксёнз (ВПК-Агро).
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Источник — ФК Горняк-Спорт
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