В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Греции на своем поле сыграла вничью с национальной командой Грузии со счетом 1:1.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
|76'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Отар Какабадзе (Грузия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.