Новый рецепт для Шевченко. Сборная подхватила тот же вирус, что и Шахтер

26 ударов, 9 – в створ, 4.16 – показатель ожидаемых голов (xG), но на выходе сборная Украины вчера сыграла в третью ничью 1:1 со старта отборочного турнира на чемпионат мира-2022. Вслед за престижным гостевым «распилом очков» с Францией, последовали два невнятных домашних результата с Финляндией и Казахстаном. И если с северянами некоторые специалисты еще до матча прогнозировали проблемы для «сине-желтых», то с казахами наши футболисты самостоятельно умудрились «сесть на мель» в ситуации, которая того аж никак не предполагала.
Возможно, кто-то не воспримет эту информацию, но нынешние проблемы в сборной Украины в некоторой степени схожи с теми, которые ныне пытается преодолеть один из базовых клубов национальной команды – «Шахтер». Почему это действительно так, и можно ли говорить о «вирусе», подхваченном «сине-желтыми» от «оранжево-черных», поговорим дальше.
Грешить на реализацию – чересчур упрощать проблему
На первый взгляд, накануне против Казахстана сборная Украины сыграла весьма пристойно. У нас было много ударов, достаточно регулярно возникали моменты, а итоговая неудача вроде бы как однозначно упирается в отвратительную реализацию. На самом деле, говорить так – это чересчур упрощать проблему. С одной стороны, в сборной Украины в 2021 календарном году действительно наблюдается тенденция к снижению процента попаданий в створ по сравнению с предыдущими двумя годами (42% - в 2019-м, 35% - в 2020-м, 30% - в 2021-м), что, к слову присуще и для игры «Шахтера» (там процент точности ударов за аналогичный отрезок времени упал, но не так существенно – с 44% до 39%), однако нужно понимать, что цифры сами по себе могут быть достаточно обманчивыми.
Вчера против Казахстана у сборной Украины было тотальное доминирование во владении мячом (70% на 30%), команда выполнила фантастические 744 передачи (для сравнения Франция в недавнем матче против казахов отличилась 698 пасами), но качество игры на атаку оставляло желать лучшего. Речь не просто о реализации, как о необходимости точного завершающего удара, а о самом построении всех атакующих действий. Дело в том, что та же Франция в поединке с Казахстаном в среднем наносила свои удары с дистанции в 15 метров. У Украины этот показатель оказался равен 18 метрам. Разница небольшая? Возможно, но это усредненная цифра, а потому для нее даже три метра – это существенно. Более того, эти три метра свидетельствуют о классе, которого хватило сборной Франции, чтобы проходить эшелонированную оборону Казахстана и выходить на более близкие дистанции для ударов, и которого не хватило накануне украинцам. Банально, но накануне «сине-желтые» отличились только двумя яркими вскрываниями обороны казахов – на 13-й минуте, когда Мораес неточно пробил после паса Зинченко, и на 70-й минуте, когда Зубков не сумел пробить кипера гостей после передачи Малиновского.
Источник фото: УАФ
Без лидеров-ветеранов игра налилась проблемами
«Шахтер» в нынешнем сезоне многие критикуют за игру, но тут же добавляют – коллектив переживает период смены лидеров, когда Тайсон, Марлос и Жуниор Мораес уже не способны, как прежде, тянуть на себе результат всей команды. В сборной Украины ситуация похожая – «сине-желтые» три стартовых матча отбора на ЧМ-2022 провели без Ярмоленко, Степаненко и Коноплянки, которые ранее во многом определяли ход игры команды. Заменить этих исполнителей полноценно Шевченко не смог, ведь даже Цыганков оказался вне списка из-за проблем со здоровьем. Не говоря уже о том, что для полноценной замены прежних лидеров команде нужно было иметь куда больше времени на оттачивание новых взаимодействий на поле, чего Шевченко был лишен напрочь в силу особенностей нынешнего календаря международных матчей.
Да, на финальную часть Евро-2020 есть надежда, что Ярмоленко, Степаненко и Коноплянка вернутся в строй, но вопрос в том, какова будет их форма? Не «просядут» ли их показатели так, как в «Шахтере» в нынешнем сезоне происходит с некогда самым грозным бомбардиром УПЛ Жуниором Мораесом? А если так, то видит ли Шевченко реальные пути устранения проблемы? В последнем аспекте, как минимум до вчерашнего дня, были сомнения, но если после ничьей с Казахстаном главный тренер сборной сам заговорил о проблемах с концентрацией и о том, что «играть будут те, кто выигрывает конкуренцию», есть надежда на новые кадровые решения, которые хоть и будут выглядеть запоздало в виду сроков старта Евро-2020, но определенную надежду на лучшее все-таки дают.
Несоответствие реалий и ожиданий
Продолжим проводить некоторые параллели между «Шахтером» и сборной Украины. «Горняки» в нынешнем сезоне угодили в непростую группу Лиги чемпионов с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Изначально большинство специалистов предполагали, что набирать очки «горнякам» будет сподручнее в матчах с немцами, а вот с испанцами и итальянцами – уж как пойдет. Но на самом деле, в силу различных причин, «Шахтер» выиграл две дуэли у «Реала», дважды сыграл вничью с «Интером», а вот «Боруссии» дважды проиграл, что называется, без вариантов. При этом, с «нерадзурри» Луиш Каштру на выезде даже применил несвойственную для его команды тактику в три центральных защитника.
Андрей Шевченко со сборной Украины сейчас также удивил во Франции новой тактической моделью игры команды с тремя центрбеками. Это дало во многом сенсационный результат, когда «сине-желтые» отобрали на выезде два пункта у действующего чемпиона мира. Но затем, в матчах против команд, где очки надо брать, казалось бы, по определению, начались проблемы. Несоответствие между реалиями и ожиданиями – налицо. Что с этим делать? Каштру в «Шахтере» пока не может решить подвернувшийся ему пазл, и тем самым португалец дает поводы прессе говорить о скорой смене тренера в стане «горняков». Перед Шевченко тень отставки, безусловно, не нависает, но слишком многое будет зависеть от качества выступления на Евро-2020. В конце концов, все мы помним, что случилось с «сине-желтыми» пять лет назад на турнире во Франции…
Проблемы «Шахтера» прямо сказались на результатах сборной
Этот тезис можно сколько угодно оспаривать, но сухие цифры говорят о том, что как только стабильность выступлений «Шахтера» была нарушена, так практически сразу в сборной Украины начались проблемы с результатами. Мы не будем каким-то образом манипулировать клубными пристрастиями болельщиков, а лишь констатируем любопытный факт – в последнем официальном матче минувшего года против Германии Шевченко в стартовом составе выпустил четырех игроков «Шахтера», команда проиграла 1:3. За месяц до этого украинцы дома обыграли Испанию (1:0), причем в старте не было ни одного «горняка» вообще. В первом матче 2021 года против Франции со старта играли два игрока «Шахтера» - результат приемлемые 1:1. Дома против Казахстана с первых минут вышло четверо «горняков» - и снова 1:1, но на этот раз уже вовсе не приемлемые.
Источник фото: УАФ
Складывается впечатление, что Шевченко, понимая далеко не лучшее морально-психологическое состояние представителей «Шахтера», старается делать больший акцент в игре команды на исполнителей других клубов, но те или не показывают должной сыгранности, или недостаточно хорошо понимают принципы, которых требуется придерживаться на поле. Например, ситуация с недопониманием между Бущаном и Миколенко в поединке с финнами может трактоваться, как внезапный «сбой программы» у футболистов. В «Динамо» Луческу в ключевых матчах требует от них играть более просто в обороне, но в сборной такой подход мало приемлем, а успевать в наиболее напряженный момент перестраиваться с одного на другое зачастую не удается даже более топовым игрокам мирового футбола, нежели те, которые имеются в распоряжении Шевченко.
Против той же Франции сборная Украины отличилась 32 выносами мяча. Очевидно, таким было указание тренеров. Против Финляндии и Казахстана Шевченко, как и Каштру в «Шахтере», наверняка решил снова играть с минимальными потерями мяча, что само по себе нивелирует тактику игры на отбой. Показатель выносов снизился до 11 и 6, соответственно, но это подразумевало хорошую сыгранность между защитниками. Стоит ли говорить о ней, если тот же Кривцов, которого Шевченко видел основным на Францию и Казахстан, в своей клубной команде ныне проигрывает конкуренцию Витао, из-за чего застрял на скамье запасных? А Забарный при всех его неоспоримых талантах, пока еще очень «сырой» для матчей за национальную сборную. Вновь-таки, в «Динамо» у Луческу Илья заиграл во многом из-за кадровых проблем, но это не должно автоматически гарантировать место в основе сборной.
Что дальше?
Безусловно, не стоит воспринимать вышеизложенную информацию буквально. Корень нынешних проблем «Шахтера» - в одном, у сборной они заключаются совсем в другом, и решение по исправлению ситуаций у каждой из сторон будет свое. Просто сейчас команда Шевченко во многих аспектах уж очень напоминает команду Каштру, от которой словно подхватила «вирус неудачных результатов». Посудите сами: в 2020-2021 годах Украина провела 10 матчей («технарь» от швейцарских кантонов принимать во внимание не будем в силу его абсолютной абсурдности), в которых добыла только 2 победы при 3 ничьих и 5 поражениях, хотя в 2018-2019 годах «сине-желтые» в 20 матчах проиграли только однажды (Словакии в Лиге наций при попытке сыграть в три центрбека), а отпраздновали 12 побед при 7 ничьих. До боли напоминает почти непобедимый в минувшем сезоне «Шахтер», который сейчас начал терять очки буквально налево и направо, не правда ли?
Важно, что у сборной Украины и Андрея Шевченко перед стартом на Евро-2020 будет еще три товарищеских матча, в которых стоит окончательно определиться с целесообразностью дальнейшего применения тактики в три центральных защитника. Да, против Бахрейна и Кипра «обкатывать» ее вряд ли имеет смысл, а вот с весьма крепкой Северной Ирландией, которая, помнится, била нас на Евро-2016, может быть не лишним.
Но куда важнее для Шевченко и его ассистентов накануне Евро-2020 выработать новый рецепт, и «залезть» в головы своим подопечным. Кому-то потребуется быстро забыть о ярких победах, кому-то – о неудачах поражений, другим – и вовсе выветрить мысли о грядущем открытии трансферного окна. «Вентиляция мозгов» - это процедура, которая однозначно благотворно скажется на игре команды, и тогда есть надежда, что нам не придется вспоминать убогую реализацию, или другие формулировки для объяснения неудач…
Алексей Сливченко, Sport.ua
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)))) предлагаю сборную Швейцарии везде назвать "сборной кантонов" или более дипломатично "сборной швейцарских кантонов"
Збірній не вистачає досвідчених бійців, які б'ються до кінця.
Збірній не вистачає досвідчених бійців, які б'ються до кінця.
Хватит левоногих в сборную приглашать!!! Только и слышно было от комментатора, что ах как жаль, бо вин шульга. Да их давно просчитали в УПЛ и за бугром. Потому у них и результативность такая. Ну специям, мёзёковешдам и шеффилдам они ещё видятся грозной силой. А для сильных клубов это просто игроки на поле, против которых можно удачно играть.
Воспитывать надо универсалов! С детства нужно бить с двух ног и головой.
Не каждому дано? Тогда - Александрия или Ворскла...
Проблемы у нас с нападением. Выпали Ярмола, Цыганков и Степаха. Потухли Коноплянка, Марлос и Яремчук. И всё! Играть в атаке просто некому! Равноценной замены нет! Самая перспективная наша линия просто исчезла. Шеве надо довызывать Буяльского и Довбика (вроде хорошо себя показал).
В отборе к ЧМ ещё ничего не потеряно. Обыграем Боснию и Финляндию и, как минимум - второе место наше. Проблема в том, что с такой игрой их не обыграешь.
Как когда то была Динамообразующая
А ещё не дай бог какой то скандал будет в Упл, судейство или же конфликт как тогда ярмолы и Стёпы.
Весело будет.
Проблемы у нас с нападением. Выпали Ярмола, Цыганков и Степаха. Потухли Коноплянка, Марлос и Яремчук. И всё! Играть в атаке просто некому! Равноценной замены нет! Самая перспективная наша линия просто исчезла. Шеве надо довызывать Буяльского и Довбика (вроде хорошо себя показал).
В отборе к ЧМ ещё ничего не потеряно. Обыграем Боснию и Финляндию и, как минимум - второе место наше. Проблема в том, что с такой игрой их не обыграешь.
Как когда то была Динамообразующая
А ещё не дай бог какой то скандал будет в Упл, судейство или же конфликт как тогда ярмолы и Стёпы.
Весело будет.
--------
)))) предлагаю сборную Швейцарии везде назвать "сборной кантонов" или более дипломатично "сборной швейцарских кантонов"
Збірній не вистачає досвідчених бійців, які б'ються до кінця.
Збірній не вистачає досвідчених бійців, які б'ються до кінця.
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