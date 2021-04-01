Новый рецепт для Шевченко. Сборная подхватила тот же вирус, что и Шахтер

26 ударов, 9 – в створ, 4.16 – показатель ожидаемых голов (xG), но на выходе сборная Украины вчера сыграла в третью ничью 1:1 со старта отборочного турнира на чемпионат мира-2022. Вслед за престижным гостевым «распилом очков» с Францией, последовали два невнятных домашних результата с Финляндией и Казахстаном. И если с северянами некоторые специалисты еще до матча прогнозировали проблемы для «сине-желтых», то с казахами наши футболисты самостоятельно умудрились «сесть на мель» в ситуации, которая того аж никак не предполагала.

Возможно, кто-то не воспримет эту информацию, но нынешние проблемы в сборной Украины в некоторой степени схожи с теми, которые ныне пытается преодолеть один из базовых клубов национальной команды – «Шахтер». Почему это действительно так, и можно ли говорить о «вирусе», подхваченном «сине-желтыми» от «оранжево-черных», поговорим дальше.

Грешить на реализацию – чересчур упрощать проблему

На первый взгляд, накануне против Казахстана сборная Украины сыграла весьма пристойно. У нас было много ударов, достаточно регулярно возникали моменты, а итоговая неудача вроде бы как однозначно упирается в отвратительную реализацию. На самом деле, говорить так – это чересчур упрощать проблему. С одной стороны, в сборной Украины в 2021 календарном году действительно наблюдается тенденция к снижению процента попаданий в створ по сравнению с предыдущими двумя годами (42% - в 2019-м, 35% - в 2020-м, 30% - в 2021-м), что, к слову присуще и для игры «Шахтера» (там процент точности ударов за аналогичный отрезок времени упал, но не так существенно – с 44% до 39%), однако нужно понимать, что цифры сами по себе могут быть достаточно обманчивыми.

Вчера против Казахстана у сборной Украины было тотальное доминирование во владении мячом (70% на 30%), команда выполнила фантастические 744 передачи (для сравнения Франция в недавнем матче против казахов отличилась 698 пасами), но качество игры на атаку оставляло желать лучшего. Речь не просто о реализации, как о необходимости точного завершающего удара, а о самом построении всех атакующих действий. Дело в том, что та же Франция в поединке с Казахстаном в среднем наносила свои удары с дистанции в 15 метров. У Украины этот показатель оказался равен 18 метрам. Разница небольшая? Возможно, но это усредненная цифра, а потому для нее даже три метра – это существенно. Более того, эти три метра свидетельствуют о классе, которого хватило сборной Франции, чтобы проходить эшелонированную оборону Казахстана и выходить на более близкие дистанции для ударов, и которого не хватило накануне украинцам. Банально, но накануне «сине-желтые» отличились только двумя яркими вскрываниями обороны казахов – на 13-й минуте, когда Мораес неточно пробил после паса Зинченко, и на 70-й минуте, когда Зубков не сумел пробить кипера гостей после передачи Малиновского.

Источник фото: УАФ

Без лидеров-ветеранов игра налилась проблемами

«Шахтер» в нынешнем сезоне многие критикуют за игру, но тут же добавляют – коллектив переживает период смены лидеров, когда Тайсон, Марлос и Жуниор Мораес уже не способны, как прежде, тянуть на себе результат всей команды. В сборной Украины ситуация похожая – «сине-желтые» три стартовых матча отбора на ЧМ-2022 провели без Ярмоленко, Степаненко и Коноплянки, которые ранее во многом определяли ход игры команды. Заменить этих исполнителей полноценно Шевченко не смог, ведь даже Цыганков оказался вне списка из-за проблем со здоровьем. Не говоря уже о том, что для полноценной замены прежних лидеров команде нужно было иметь куда больше времени на оттачивание новых взаимодействий на поле, чего Шевченко был лишен напрочь в силу особенностей нынешнего календаря международных матчей.

Да, на финальную часть Евро-2020 есть надежда, что Ярмоленко, Степаненко и Коноплянка вернутся в строй, но вопрос в том, какова будет их форма? Не «просядут» ли их показатели так, как в «Шахтере» в нынешнем сезоне происходит с некогда самым грозным бомбардиром УПЛ Жуниором Мораесом? А если так, то видит ли Шевченко реальные пути устранения проблемы? В последнем аспекте, как минимум до вчерашнего дня, были сомнения, но если после ничьей с Казахстаном главный тренер сборной сам заговорил о проблемах с концентрацией и о том, что «играть будут те, кто выигрывает конкуренцию», есть надежда на новые кадровые решения, которые хоть и будут выглядеть запоздало в виду сроков старта Евро-2020, но определенную надежду на лучшее все-таки дают.

Несоответствие реалий и ожиданий

Продолжим проводить некоторые параллели между «Шахтером» и сборной Украины. «Горняки» в нынешнем сезоне угодили в непростую группу Лиги чемпионов с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Изначально большинство специалистов предполагали, что набирать очки «горнякам» будет сподручнее в матчах с немцами, а вот с испанцами и итальянцами – уж как пойдет. Но на самом деле, в силу различных причин, «Шахтер» выиграл две дуэли у «Реала», дважды сыграл вничью с «Интером», а вот «Боруссии» дважды проиграл, что называется, без вариантов. При этом, с «нерадзурри» Луиш Каштру на выезде даже применил несвойственную для его команды тактику в три центральных защитника.

Андрей Шевченко со сборной Украины сейчас также удивил во Франции новой тактической моделью игры команды с тремя центрбеками. Это дало во многом сенсационный результат, когда «сине-желтые» отобрали на выезде два пункта у действующего чемпиона мира. Но затем, в матчах против команд, где очки надо брать, казалось бы, по определению, начались проблемы. Несоответствие между реалиями и ожиданиями – налицо. Что с этим делать? Каштру в «Шахтере» пока не может решить подвернувшийся ему пазл, и тем самым португалец дает поводы прессе говорить о скорой смене тренера в стане «горняков». Перед Шевченко тень отставки, безусловно, не нависает, но слишком многое будет зависеть от качества выступления на Евро-2020. В конце концов, все мы помним, что случилось с «сине-желтыми» пять лет назад на турнире во Франции…

Проблемы «Шахтера» прямо сказались на результатах сборной

Этот тезис можно сколько угодно оспаривать, но сухие цифры говорят о том, что как только стабильность выступлений «Шахтера» была нарушена, так практически сразу в сборной Украины начались проблемы с результатами. Мы не будем каким-то образом манипулировать клубными пристрастиями болельщиков, а лишь констатируем любопытный факт – в последнем официальном матче минувшего года против Германии Шевченко в стартовом составе выпустил четырех игроков «Шахтера», команда проиграла 1:3. За месяц до этого украинцы дома обыграли Испанию (1:0), причем в старте не было ни одного «горняка» вообще. В первом матче 2021 года против Франции со старта играли два игрока «Шахтера» - результат приемлемые 1:1. Дома против Казахстана с первых минут вышло четверо «горняков» - и снова 1:1, но на этот раз уже вовсе не приемлемые.

Источник фото: УАФ

Складывается впечатление, что Шевченко, понимая далеко не лучшее морально-психологическое состояние представителей «Шахтера», старается делать больший акцент в игре команды на исполнителей других клубов, но те или не показывают должной сыгранности, или недостаточно хорошо понимают принципы, которых требуется придерживаться на поле. Например, ситуация с недопониманием между Бущаном и Миколенко в поединке с финнами может трактоваться, как внезапный «сбой программы» у футболистов. В «Динамо» Луческу в ключевых матчах требует от них играть более просто в обороне, но в сборной такой подход мало приемлем, а успевать в наиболее напряженный момент перестраиваться с одного на другое зачастую не удается даже более топовым игрокам мирового футбола, нежели те, которые имеются в распоряжении Шевченко.

Против той же Франции сборная Украины отличилась 32 выносами мяча. Очевидно, таким было указание тренеров. Против Финляндии и Казахстана Шевченко, как и Каштру в «Шахтере», наверняка решил снова играть с минимальными потерями мяча, что само по себе нивелирует тактику игры на отбой. Показатель выносов снизился до 11 и 6, соответственно, но это подразумевало хорошую сыгранность между защитниками. Стоит ли говорить о ней, если тот же Кривцов, которого Шевченко видел основным на Францию и Казахстан, в своей клубной команде ныне проигрывает конкуренцию Витао, из-за чего застрял на скамье запасных? А Забарный при всех его неоспоримых талантах, пока еще очень «сырой» для матчей за национальную сборную. Вновь-таки, в «Динамо» у Луческу Илья заиграл во многом из-за кадровых проблем, но это не должно автоматически гарантировать место в основе сборной.

Что дальше?

Безусловно, не стоит воспринимать вышеизложенную информацию буквально. Корень нынешних проблем «Шахтера» - в одном, у сборной они заключаются совсем в другом, и решение по исправлению ситуаций у каждой из сторон будет свое. Просто сейчас команда Шевченко во многих аспектах уж очень напоминает команду Каштру, от которой словно подхватила «вирус неудачных результатов». Посудите сами: в 2020-2021 годах Украина провела 10 матчей («технарь» от швейцарских кантонов принимать во внимание не будем в силу его абсолютной абсурдности), в которых добыла только 2 победы при 3 ничьих и 5 поражениях, хотя в 2018-2019 годах «сине-желтые» в 20 матчах проиграли только однажды (Словакии в Лиге наций при попытке сыграть в три центрбека), а отпраздновали 12 побед при 7 ничьих. До боли напоминает почти непобедимый в минувшем сезоне «Шахтер», который сейчас начал терять очки буквально налево и направо, не правда ли?

Важно, что у сборной Украины и Андрея Шевченко перед стартом на Евро-2020 будет еще три товарищеских матча, в которых стоит окончательно определиться с целесообразностью дальнейшего применения тактики в три центральных защитника. Да, против Бахрейна и Кипра «обкатывать» ее вряд ли имеет смысл, а вот с весьма крепкой Северной Ирландией, которая, помнится, била нас на Евро-2016, может быть не лишним.

Но куда важнее для Шевченко и его ассистентов накануне Евро-2020 выработать новый рецепт, и «залезть» в головы своим подопечным. Кому-то потребуется быстро забыть о ярких победах, кому-то – о неудачах поражений, другим – и вовсе выветрить мысли о грядущем открытии трансферного окна. «Вентиляция мозгов» - это процедура, которая однозначно благотворно скажется на игре команды, и тогда есть надежда, что нам не придется вспоминать убогую реализацию, или другие формулировки для объяснения неудач…