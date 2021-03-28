Георгий БУЩАН: «Я запутал Миколенко»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги ничьей с Финляндией (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«В целом, конечно, недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние 5 минут можно было сыграть грамотнее. Контролировали игру, имели достаточно моментов. Проанализируем эту игру и будем готовиться к следующей.

Финны хорошо обороняются. Команда добротная, борется до последней минуты. Не хватило нам в концовке концентрации.

Перед пенальти Шевченко хотел поддержать меня, чтобы я выручил команду. Чуть-чуть не хватило, чтобы отбить мяч.

Конечно, поддержали Миколенко. Надо было мне подсказать, чтобы он выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне скидывал. Наверное, я его запутал. Хотел бы извиниться», — отметил Бущан в эфире телеканала «Футбол 1».