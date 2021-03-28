Георгий БУЩАН: «Я запутал Миколенко»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги ничьей с Финляндией (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.
«В целом, конечно, недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние 5 минут можно было сыграть грамотнее. Контролировали игру, имели достаточно моментов. Проанализируем эту игру и будем готовиться к следующей.
Финны хорошо обороняются. Команда добротная, борется до последней минуты. Не хватило нам в концовке концентрации.
Перед пенальти Шевченко хотел поддержать меня, чтобы я выручил команду. Чуть-чуть не хватило, чтобы отбить мяч.
Конечно, поддержали Миколенко. Надо было мне подсказать, чтобы он выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне скидывал. Наверное, я его запутал. Хотел бы извиниться», — отметил Бущан в эфире телеканала «Футбол 1».
Источник — Sport.ua
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Отмудохать нужно было его в раздевалке до потери сознания, а потом поссать на него
Отмудохать нужно было его в раздевалке до потери сознания, а потом поссать на него
Для кого играете, дебилы?! И за КОГО ?!
Видимо за павелка....
. Миколенко при борьбе с более мощными может потерять мяч, в силу своих габаритов, этого бущан наверно не знал.
Забарвний, Миколенко, Бущан все трое уже давно играют в дк, должны понимать друг друга и уметь читать ситуацию, знать что на что способен
Из вас каждый не знал, что делать, в этот отрезок времени.
. Миколенко при борьбе с более мощными может потерять мяч, в силу своих габаритов, этого бущан наверно не знал.
Забарвний, Миколенко, Бущан все трое уже давно играют в дк, должны понимать друг друга и уметь читать ситуацию, знать что на что способен
Отмудохать нужно было его в раздевалке до потери сознания, а потом поссать на него
Для кого играете, дебилы?! И за КОГО ?!
Видимо за павелка....
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