Георгий БУЩАН: «Я запутал Миколенко»

Голкипер сборной Украины прокомментировал ничью с Финляндией (1:1)

  • 28.03.2021 23:54
  • 6796 просмотров
  • 25 комментариев
Георгий БУЩАН: «Я запутал Миколенко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги ничьей с Финляндией (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«В целом, конечно, недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние 5 минут можно было сыграть грамотнее. Контролировали игру, имели достаточно моментов. Проанализируем эту игру и будем готовиться к следующей.

Финны хорошо обороняются. Команда добротная, борется до последней минуты. Не хватило нам в концовке концентрации.

Перед пенальти Шевченко хотел поддержать меня, чтобы я выручил команду. Чуть-чуть не хватило, чтобы отбить мяч.

Конечно, поддержали Миколенко. Надо было мне подсказать, чтобы он выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне скидывал. Наверное, я его запутал. Хотел бы извиниться», — отметил Бущан в эфире телеканала «Футбол 1».

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Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
    Lebron
    online
      Lebron, 29.03.2021 01:06
    0
    Я понімаю шо ти зі свею власною історією любові з бурятами розказуєш.. Але іди на пор#охаб в свою аудиторію.. І свого братика голубя забрати Максіку..
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 29.03.2021 00:51
    +1
    smart_Forever_, 29.03.2021 00:23
    Конечно, поддержали Миколенко. (c)
    Отмудохать нужно было его в раздевалке до потери сознания, а потом поссать на него
    это, видимо, тебя когда то так "поддерживали", ссаное ты чучело...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.03.2021 00:33
    +5
    Нельзя Миколенка ставить в центр. Точно такие же пожары как в Динамо когда его на центр ставили. Не его это позиция.
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 29.03.2021 00:29
    -1
    Черти галимые.
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 29.03.2021 00:23
    -9
    Конечно, поддержали Миколенко. (c)
    Отмудохать нужно было его в раздевалке до потери сознания, а потом поссать на него
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:20
    +3
    avtv5555, 29.03.2021 00:16
    Не надо его выгораживать. у него было время выбить мяч в аут или на угловой или просто в сторону. Нельзя ставить крайнего защитника в центр там можно допустить такую ошибку В Динамо он играл когда вылетели центрбэки.
    Та с финами воопше ненадо было играть в 5 зщ
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:19
    +3
    sanitarium, 29.03.2021 00:17
    Бывает, проветри.
    У меня вс тихо .. тебя близко нет )
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 29.03.2021 00:17
    -2
    Empty, 29.03.2021 00:14
    Пук в воздух
    Бывает, проветри.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 29.03.2021 00:16
    +1
    Да все нормально! Время тянул, спиной выбивал ....
    Для кого играете, дебилы?! И за КОГО ?!
    Видимо за павелка....
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.03.2021 00:16
    +12
    Не надо его выгораживать. у него было время выбить мяч в аут или на угловой или просто в сторону. Нельзя ставить крайнего защитника в центр там можно допустить такую ошибку В Динамо он играл когда вылетели центрбэки.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:14
    +4
    sanitarium, 29.03.2021 00:13
    Честно говоря не понимаю кто такой Бущан и где и зачем он взялся. Если Шовковскому припоминали пару судьбоносных косяков за всю карьеру, Пятову пару таких же косяков в каждом сезоне ЛЧ/ЛЕ, то у Бущана это каждый второй-третий матч. Человек отбивает перед собой, постоянно ошибается на выхода, не умеет руководить защитой, что толку что он может иногда вытащить отдельно взятый матч? Самый большой потенциал со времен Шовковского, считаю, у Лунина, но к сожалению его карьера уже по сути завершена. Интересно выглядит Ризнык.
    Пук в воздух
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 29.03.2021 00:13
    -8
    Честно говоря не понимаю кто такой Бущан и где и зачем он взялся. Если Шовковскому припоминали пару судьбоносных косяков за всю карьеру, Пятову пару таких же косяков в каждом сезоне ЛЧ/ЛЕ, то у Бущана это каждый второй-третий матч. Человек отбивает перед собой, постоянно ошибается на выхода, не умеет руководить защитой, что толку что он может иногда вытащить отдельно взятый матч? Самый большой потенциал со времен Шовковского, считаю, у Лунина, но к сожалению его карьера уже по сути завершена. Интересно выглядит Ризнык.
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 29.03.2021 00:12
    -5
    биба и боба пусть в дирке играют а не за сборную Лунина верните
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 29.03.2021 00:11
    0
    Нормуль, бабло капает че переживать, не деталь же запорол
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 29.03.2021 00:11
    +6
    Не могут между собой разобраться.
    . Миколенко при борьбе с более мощными может потерять мяч, в силу своих габаритов, этого бущан наверно не знал.
    Забарвний, Миколенко, Бущан все трое уже давно играют в дк, должны понимать друг друга и уметь читать ситуацию, знать что на что способен
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 29.03.2021 00:10
    +9
    ...лучше бы молчал..вы млять в одном клубе играете, уже на инстинктах должны чувствовать друг друг...защ и кипер...а они задачу решают, когда нап в спину дышит...пистец...обосрались от этих финнов что ли.... как будто с немцами играли...фу млеать..очередное доказательство что у нас футбол проклят, а футболеры-мажоры - отборные дебилы...
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 29.03.2021 00:10
    +1
    А потомудивляемся -- не хватает очков перед прямыми конкурентами...французы до такого инфантилизма как этот самый "миколенька" не опускаются.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 00:09
    +4
    В своё время Шовковский за боковую линию мяч не выбил,сегодня Миколенко,очень дорогие ошибки получаются,причём аматорские ошибки
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.03.2021 00:09
    +6
    pike1, 29.03.2021 00:07
    Все уже, наборолись, наша мета 2026, если отбирать очки у Франции, то не в коем случае нельзя их терять с аутсайдерами, из отбора в отбор одно и тоже, после не прохода на ЧС в наше многие говорили что все равно бы не поехали, где-то намекая на то что специально не прошли, так вот я смотрю и в Катар по тем же причинам никто ехать не собирается.
    Фінляндія не аутсайдер ! Це не з Казахстаном втратили !
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 29.03.2021 00:08
    +2
    Хули там путать...там вариантов не бьіло...просто не бьіло...А он нашел!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 29.03.2021 00:03
    +14
    Ты его запутал, когда начал время тянуть и карточку получил.
    Из вас каждый не знал, что делать, в этот отрезок времени.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.03.2021 00:16
    +12
    Не надо его выгораживать. у него было время выбить мяч в аут или на угловой или просто в сторону. Нельзя ставить крайнего защитника в центр там можно допустить такую ошибку В Динамо он играл когда вылетели центрбэки.
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 29.03.2021 00:10
    +9
    ...лучше бы молчал..вы млять в одном клубе играете, уже на инстинктах должны чувствовать друг друг...защ и кипер...а они задачу решают, когда нап в спину дышит...пистец...обосрались от этих финнов что ли.... как будто с немцами играли...фу млеать..очередное доказательство что у нас футбол проклят, а футболеры-мажоры - отборные дебилы...
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 29.03.2021 00:11
    +6
    Не могут между собой разобраться.
    . Миколенко при борьбе с более мощными может потерять мяч, в силу своих габаритов, этого бущан наверно не знал.
    Забарвний, Миколенко, Бущан все трое уже давно играют в дк, должны понимать друг друга и уметь читать ситуацию, знать что на что способен
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.03.2021 00:09
    +6
    pike1, 29.03.2021 00:07
    Все уже, наборолись, наша мета 2026, если отбирать очки у Франции, то не в коем случае нельзя их терять с аутсайдерами, из отбора в отбор одно и тоже, после не прохода на ЧС в наше многие говорили что все равно бы не поехали, где-то намекая на то что специально не прошли, так вот я смотрю и в Катар по тем же причинам никто ехать не собирается.
    Фінляндія не аутсайдер ! Це не з Казахстаном втратили !
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.03.2021 00:33
    +5
    Нельзя Миколенка ставить в центр. Точно такие же пожары как в Динамо когда его на центр ставили. Не его это позиция.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:14
    +4
    sanitarium, 29.03.2021 00:13
    Честно говоря не понимаю кто такой Бущан и где и зачем он взялся. Если Шовковскому припоминали пару судьбоносных косяков за всю карьеру, Пятову пару таких же косяков в каждом сезоне ЛЧ/ЛЕ, то у Бущана это каждый второй-третий матч. Человек отбивает перед собой, постоянно ошибается на выхода, не умеет руководить защитой, что толку что он может иногда вытащить отдельно взятый матч? Самый большой потенциал со времен Шовковского, считаю, у Лунина, но к сожалению его карьера уже по сути завершена. Интересно выглядит Ризнык.
    Пук в воздух
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2021 00:09
    +4
    В своё время Шовковский за боковую линию мяч не выбил,сегодня Миколенко,очень дорогие ошибки получаются,причём аматорские ошибки
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:20
    +3
    avtv5555, 29.03.2021 00:16
    Не надо его выгораживать. у него было время выбить мяч в аут или на угловой или просто в сторону. Нельзя ставить крайнего защитника в центр там можно допустить такую ошибку В Динамо он играл когда вылетели центрбэки.
    Та с финами воопше ненадо было играть в 5 зщ
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 29.03.2021 00:19
    +3
    sanitarium, 29.03.2021 00:17
    Бывает, проветри.
    У меня вс тихо .. тебя близко нет )
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 29.03.2021 00:08
    +2
    Хули там путать...там вариантов не бьіло...просто не бьіло...А он нашел!
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 29.03.2021 00:51
    +1
    smart_Forever_, 29.03.2021 00:23
    Конечно, поддержали Миколенко. (c)
    Отмудохать нужно было его в раздевалке до потери сознания, а потом поссать на него
    это, видимо, тебя когда то так "поддерживали", ссаное ты чучело...
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 29.03.2021 00:16
    +1
    Да все нормально! Время тянул, спиной выбивал ....
    Для кого играете, дебилы?! И за КОГО ?!
    Видимо за павелка....
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 29.03.2021 00:10
    +1
    А потомудивляемся -- не хватает очков перед прямыми конкурентами...французы до такого инфантилизма как этот самый "миколенька" не опускаются.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 29.03.2021 00:03
    +1
    По мужски сказал..
    Ссылка
    Lebron
    online
      Lebron, 29.03.2021 01:06
    0
    Я понімаю шо ти зі свею власною історією любові з бурятами розказуєш.. Але іди на пор#охаб в свою аудиторію.. І свого братика голубя забрати Максіку..
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 29.03.2021 00:11
    0
    Нормуль, бабло капает че переживать, не деталь же запорол
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.03.2021 00:02
    0
    дилетанты!
    Ссылка
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