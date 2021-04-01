Анатолий ТРУБИН: «Нам не хватило реализации»

19-летний вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную Украины в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).
«Мне очень приятно, что удалось дебютировать, но разочарован результатом, хотелось победить. У нас было много возможностей, но мы их не использовали. Конечно, всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая. Нужно было побеждать, но нам не хватило реализации», — отметил Трубин.
Анатолий вышел в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
Источник — Футбол 1/2/3
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