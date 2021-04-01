Анатолий ТРУБИН: «Нам не хватило реализации»

Голкипер сборной Украины подвел итоги поединка с Казахстаном (1:1)

  • 01.04.2021 14:09
  • 218 просмотров
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Нам не хватило реализации»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

19-летний вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную Украины в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

«Мне очень приятно, что удалось дебютировать, но разочарован результатом, хотелось победить. У нас было много возможностей, но мы их не использовали. Конечно, всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая. Нужно было побеждать, но нам не хватило реализации», — отметил Трубин.

Анатолий вышел в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Newvlad
      Newvlad, 01.04.2021 15:03
    0
    А ще нам не вистачило майстеровитого воротаря ....
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 01.04.2021 15:03
    0
    А ще нам не вистачило майстеровитого воротаря ....
    Ссылка
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