Украина футбольная. Потери лидеров, семь пенальти, красные и автоголы!

В пятницу, 2 апреля, выйдет в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная». Премьера состоится на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт — главный тренер ФК «Рубикон» Сергей Литовченко.
В выпуске:
- «Верес» — единоличный лидер, драма в Байраке;
- три пенальти в Горишних Плавнях, «Волынь» снова теряет очки;
- «Оболонь» и «Металлист 1925» воспользовались осечками конкурентов.
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Источник — ПФЛ
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