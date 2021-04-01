ТаТоТаке. Катастрофа сборной Украины, Лучи ждет суд

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются найти причины позорного результата Украины в матче против Казахстана: кто виноват? что делать? куда бежать?
Кроме того в выпуске - горячие детали скандала Гельзина и Лучи, жесткая критика Вереса, сравнение Степаненко и Сидорчука, а также на связи Александр Филиппов - прямо из Бельгии.
00.00 Анонс
2.48 Тактический спор
4.46 А что там у казахов?
5.59 Первый тайм Украины - это прекрасно
6.43 Сенькив у доски
7.15 Спиваковский смеется с киевских гостей
9.45 А кто лев матча?
11.19 Ого. А за кого мы болели?
12.33 Гол Мужикова - это сплошной мат
15.14 Миллионеры и колхозы
16.11 Украина виновата лишь в одном
19.25 А мы говорили!
20.05 Что светит Украине дальше?
21.07 Не звоночек, а колокол, господин тренер!
22.36 Кто лучше: Сидорчук или Степаненко?
24.54 Новый инсайд про Гельзина
27.59 Гельзин воюет не с теми
29.54 Жареная информация о Лучи
30.52 Что с Филипповым?
32.37 На связи сам футболист
34.10 Сенькив сначала хвалит, а потом разносит Верес
39.52 Опять о Гельзине. Все будет Одесса?
41.43 Ставка от Сенькива
43.46 Прощание и анонс крутого события
44.15 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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