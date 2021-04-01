ТаТоТаке. Катастрофа сборной Украины, Лучи ждет суд

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются найти причины позорного результата Украины в матче против Казахстана: кто виноват? что делать? куда бежать?

Кроме того в выпуске - горячие детали скандала Гельзина и Лучи, жесткая критика Вереса, сравнение Степаненко и Сидорчука, а также на связи Александр Филиппов - прямо из Бельгии.

00.00 Анонс

2.48 Тактический спор

4.46 А что там у казахов?

5.59 Первый тайм Украины - это прекрасно

6.43 Сенькив у доски

7.15 Спиваковский смеется с киевских гостей

9.45 А кто лев матча?

11.19 Ого. А за кого мы болели?

12.33 Гол Мужикова - это сплошной мат

15.14 Миллионеры и колхозы

16.11 Украина виновата лишь в одном

19.25 А мы говорили!

20.05 Что светит Украине дальше?

21.07 Не звоночек, а колокол, господин тренер!

22.36 Кто лучше: Сидорчук или Степаненко?

24.54 Новый инсайд про Гельзина

27.59 Гельзин воюет не с теми

29.54 Жареная информация о Лучи

30.52 Что с Филипповым?

32.37 На связи сам футболист

34.10 Сенькив сначала хвалит, а потом разносит Верес

39.52 Опять о Гельзине. Все будет Одесса?

41.43 Ставка от Сенькива

43.46 Прощание и анонс крутого события

44.15 Бекстейдж