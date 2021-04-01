ТаТоТаке. Катастрофа сборной Украины, Лучи ждет суд

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  • 01.04.2021 13:54
  • 1015 просмотров
  • 2 комментария
ТаТоТаке. Катастрофа сборной Украины, Лучи ждет суд
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются найти причины позорного результата Украины в матче против Казахстана: кто виноват? что делать? куда бежать?

Кроме того в выпуске - горячие детали скандала Гельзина и Лучи, жесткая критика Вереса, сравнение Степаненко и Сидорчука, а также на связи Александр Филиппов - прямо из Бельгии.

00.00 Анонс
2.48 Тактический спор
4.46 А что там у казахов?
5.59 Первый тайм Украины - это прекрасно
6.43 Сенькив у доски
7.15 Спиваковский смеется с киевских гостей
9.45 А кто лев матча?
11.19 Ого. А за кого мы болели?
12.33 Гол Мужикова - это сплошной мат
15.14 Миллионеры и колхозы
16.11 Украина виновата лишь в одном
19.25 А мы говорили!
20.05 Что светит Украине дальше?
21.07 Не звоночек, а колокол, господин тренер!
22.36 Кто лучше: Сидорчук или Степаненко?
24.54 Новый инсайд про Гельзина
27.59 Гельзин воюет не с теми
29.54 Жареная информация о Лучи
30.52 Что с Филипповым?
32.37 На связи сам футболист
34.10 Сенькив сначала хвалит, а потом разносит Верес
39.52 Опять о Гельзине. Все будет Одесса?
41.43 Ставка от Сенькива
43.46 Прощание и анонс крутого события
44.15 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 01.04.2021 14:58
    0
    Batya, 01.04.2021 14:03
    Три висновки - 1. Нам усім - це наша збірна, іншої у нас немає. 2. Нашим "зазвєздівшимся звйоздам" а ля Маліна, Зіна, Коно,Ярмола, Циганков і тд і тп ваш рівень по європейським міркам ПОСЕРЕДНІЙ..... або ПАХАТИ у відборі м'яча, або ПНХ... Кріро більше у відборі від вас працює.... де ви? а де він у світовому футболі - КЛОУНИ. 3. Шева засунь собі своє ЕГО у сраку.... У збірній повинні грати НАЙСИЛЬНІШІ... де Буяльський? Де Попов? Чому Миколенко не на бровці.....
    Шо ти хочеш від Циганкова? Він коли в збірній то викладається на 100%, я ще не бачив ні одного його провального матчу за Збірну
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 01.04.2021 14:03
    +1
    Три висновки - 1. Нам усім - це наша збірна, іншої у нас немає. 2. Нашим "зазвєздівшимся звйоздам" а ля Маліна, Зіна, Коно,Ярмола, Циганков і тд і тп ваш рівень по європейським міркам ПОСЕРЕДНІЙ..... або ПАХАТИ у відборі м'яча, або ПНХ... Кріро більше у відборі від вас працює.... де ви? а де він у світовому футболі - КЛОУНИ. 3. Шева засунь собі своє ЕГО у сраку.... У збірній повинні грати НАЙСИЛЬНІШІ... де Буяльський? Де Попов? Чому Миколенко не на бровці.....
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 01.04.2021 14:03
    +1
    Три висновки - 1. Нам усім - це наша збірна, іншої у нас немає. 2. Нашим "зазвєздівшимся звйоздам" а ля Маліна, Зіна, Коно,Ярмола, Циганков і тд і тп ваш рівень по європейським міркам ПОСЕРЕДНІЙ..... або ПАХАТИ у відборі м'яча, або ПНХ... Кріро більше у відборі від вас працює.... де ви? а де він у світовому футболі - КЛОУНИ. 3. Шева засунь собі своє ЕГО у сраку.... У збірній повинні грати НАЙСИЛЬНІШІ... де Буяльський? Де Попов? Чому Миколенко не на бровці.....
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.04.2021 14:58
    0
    Batya, 01.04.2021 14:03
    Три висновки - 1. Нам усім - це наша збірна, іншої у нас немає. 2. Нашим "зазвєздівшимся звйоздам" а ля Маліна, Зіна, Коно,Ярмола, Циганков і тд і тп ваш рівень по європейським міркам ПОСЕРЕДНІЙ..... або ПАХАТИ у відборі м'яча, або ПНХ... Кріро більше у відборі від вас працює.... де ви? а де він у світовому футболі - КЛОУНИ. 3. Шева засунь собі своє ЕГО у сраку.... У збірній повинні грати НАЙСИЛЬНІШІ... де Буяльський? Де Попов? Чому Миколенко не на бровці.....
    Шо ти хочеш від Циганкова? Він коли в збірній то викладається на 100%, я ще не бачив ні одного його провального матчу за Збірну
    Ссылка
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