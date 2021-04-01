Снигур не сумела выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Дубае

Украинка проиграла в четвертьфинале

  • 01.04.2021 13:18
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Снигур не сумела выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Дубае
© ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№197 WTA) завершила выступление на 25-тысячнике ITF в Дубае.
 
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под четвертым номером, проиграла россиянке Анастасии Захаровой (№254 WTA).
 
Дубай. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Захарова (Россия) – 6:2, 0:6, 0:6
 
Ранее турнир покинула и Марианна Закарлюк.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 01.04.2021 13:27
    0
    Жостко.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 01.04.2021 13:27
    0
    Жостко.
    Ссылка
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