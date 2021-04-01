Снигур не сумела выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№197 WTA) завершила выступление на 25-тысячнике ITF в Дубае.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под четвертым номером, проиграла россиянке Анастасии Захаровой (№254 WTA).
Дубай. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Захарова (Россия) – 6:2, 0:6, 0:6
Ранее турнир покинула и Марианна Закарлюк.
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Источник — Sport.ua
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