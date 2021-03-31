Закарлюк завершила борьбу на соревнованиях в ОАЭ

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (№412 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Дубае.
Во втором матче украинка, получившая от организаторов вайлд-кард, проиграла британке Джоди Баррейдж (№258 WTA).
Дубай. Второй круг
Марианна Закарлюк (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 1:6, 5:7
Ранее в четвертьфинал вышла Дарья Снигур.
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Источник — Sport.ua
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