Снигур пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№197 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Дубае.
Во втором матче украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла Гозаль Айнитдинову из Казахстана (№472 WTA), преодолевшую квалификацию.
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 3:6, 6:1, 6:4.
В 1/4 финала Снигур сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой (№254 WTA).
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Источник — Sport.ua
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