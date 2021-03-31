Снигур пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Дубае

Украинская теннисистка выиграла еще один матч основной сетки

  • 31.03.2021 14:41
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Снигур пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Дубае
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№197 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Дубае.
 
Во втором матче украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла Гозаль Айнитдинову из Казахстана (№472 WTA), преодолевшую квалификацию.
 
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 3:6, 6:1, 6:4.
 
В 1/4 финала Снигур сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой (№254 WTA).

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Источник — Sport.ua

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