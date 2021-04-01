Трубин стал самым молодым вратарем Шахтера, сыгравшим за сборную Украины

В матче с Казахстаном (1:1) место в воротах сборной Украины впервые занял Анатолий Трубин. Он стал 28-м по счету голкипером национальной дружины, в том числе 7-м и самым молодым из «Шахтера» - 19 лет 242 дня.

Прежний рекорд 15-летней давности, принадлежавший Богдану Шусту, Анатолий превзошел на 119 дней. Среди всех наших вратарей более раннюю премьеру в главной команде страны имели только Андрей Лунин и Максим Коваль. А в матчах ранга чемпионата мира ранее дебютировали лишь Юрий Вирт и Виталий Рева (оба - 20 лет назад). Кроме того, Трубин ко всему прочему оказался первым игроком 2001 года рождения, выступившим за национальную команду.

Самые ранние дебюты вратарей сборной Украины

Возраст Вратарь Дата Ранг Соперник Счет 19 лет 35 дней Андрей ЛУНИН 23.03.2018 ТМ Сауд. Аравия (н) 1:1 19 лет 175 дней Максим КОВАЛЬ 01.06.2012 ТМ Австрия (г) 2:3 19 лет 242 дня Анатолий ТРУБИН 31.03.2021 ЧМ Казахстан (д) 1:1 19 лет 315 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 13.11.1994 ЧЕ Эстония (д) 3:0 19 лет 361 день Богдан ШУСТ 28.02.2006 ТМ Азербайджан (г) 0:0 20 лет 260 дней Александр ПОМАЗУН 27.06.1992 ТМ США (г) 0:0 21 год 2 дня Владимир САВЧЕНКО 11.09.1994 ТМ Корея (г) 0:1 21 год 196 дней Дмитрий ШУТКОВ 16.10.1993 ТМ США (г) 2:1 23 года 16 дней Илья БЛИЗНЮК 13.08.1996 ТМ Литва (д) 5:2 23 года 55 дней Андрей ПЯТОВ 22.08.2007 ТМ Узбекистан (д) 2:1

Футболисты 1992-2002 г.р., первыми сыгравшие за сборную Украины

Г.р. Игрок Клуб Дата Ранг Соперник Счет 1992 Максим КОВАЛЬ Динамо 01.06.2012 ТМ Австрия (г) 2:3 1993 Сергей БОЛБАТ Металлург Д 22.05.2014 ТМ Нигер (д) 2:1 1994 Иван ПЕТРЯК Заря 24.03.2016 ТМ Кипр (д) 1:0 1995 Эдуард СОБОЛЬ Заря 05.09.2016 ЧМ Исландия (д) 1:1 1996 Александр ЗИНЧЕНКО Уфа 12.10.2015 ЧЕ Испания (д) 0:1 1997 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 12.11.2016 ЧМ Финляндия (д) 1:0 1998 Николай ШАПАРЕНКО Динамо 31.05.2018 ТМ Марокко (н) 0:0 1999 Андрей ЛУНИН Заря 23.03.2018 ТМ Сауд. Аравия (н) 1:1 2001 Анатолий ТРУБИН Шахтер 31.03.2021 ЧМ Казахстан (д) 1:1 2002 Илья ЗАБАРНЫЙ Динамо 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7

Футболисты 2000 г.р. за сборную Украины еще не выступали.

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.