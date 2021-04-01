Трубин стал самым молодым вратарем Шахтера, сыгравшим за сборную Украины

19-летний голкипер горняков первым из футболистов 2001 г.р., который сыграл за сборную

  • 01.04.2021 12:23
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Трубин стал самым молодым вратарем Шахтера, сыгравшим за сборную Украины
© УАФ

В матче с Казахстаном (1:1) место в воротах сборной Украины впервые занял Анатолий Трубин. Он стал 28-м по счету голкипером национальной дружины, в том числе 7-м и самым молодым из «Шахтера» - 19 лет 242 дня.

Прежний рекорд 15-летней давности, принадлежавший Богдану Шусту, Анатолий превзошел на 119 дней. Среди всех наших вратарей более раннюю премьеру в главной команде страны имели только Андрей Лунин и Максим Коваль. А в матчах ранга чемпионата мира ранее дебютировали лишь Юрий Вирт и Виталий Рева (оба - 20 лет назад). Кроме того, Трубин ко всему прочему оказался первым игроком 2001 года рождения, выступившим за национальную команду.

Самые ранние дебюты вратарей сборной Украины

Возраст

Вратарь

Дата

Ранг

Соперник

Счет

19 лет 35 дней

Андрей ЛУНИН

23.03.2018

ТМ

Сауд. Аравия (н)

1:1

19 лет 175 дней

Максим КОВАЛЬ

01.06.2012

ТМ

Австрия (г)

2:3

19 лет 242 дня

Анатолий ТРУБИН

31.03.2021

ЧМ

Казахстан (д)

1:1

19 лет 315 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

13.11.1994

ЧЕ

Эстония (д)

3:0

19 лет 361 день

Богдан ШУСТ

28.02.2006

ТМ

Азербайджан (г)

0:0

20 лет 260 дней

Александр ПОМАЗУН

27.06.1992

ТМ

США (г)

0:0

21 год 2 дня

Владимир САВЧЕНКО

11.09.1994

ТМ

Корея (г)

0:1

21 год 196 дней

Дмитрий ШУТКОВ

16.10.1993

ТМ

США (г)

2:1

23 года 16 дней

Илья БЛИЗНЮК

13.08.1996

ТМ

Литва (д)

5:2

23 года 55 дней

Андрей ПЯТОВ

22.08.2007

ТМ

Узбекистан (д)

2:1

Футболисты 1992-2002 г.р., первыми сыгравшие за сборную Украины

Г.р.

Игрок

Клуб

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1992

Максим КОВАЛЬ

Динамо

01.06.2012

ТМ

Австрия (г)

2:3

1993

Сергей БОЛБАТ

Металлург Д

22.05.2014

ТМ

Нигер (д)

2:1

1994

Иван ПЕТРЯК

Заря

24.03.2016

ТМ

Кипр (д)

1:0

1995

Эдуард СОБОЛЬ

Заря

05.09.2016

ЧМ

Исландия (д)

1:1

1996

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа

12.10.2015

ЧЕ

Испания (д)

0:1

1997

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

12.11.2016

ЧМ

Финляндия (д)

1:0

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

31.05.2018

ТМ

Марокко (н)

0:0

1999

Андрей ЛУНИН

Заря

23.03.2018

ТМ

Сауд. Аравия (н)

1:1

2001

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

31.03.2021

ЧМ

Казахстан (д)

1:1

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

Динамо

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

Футболисты 2000 г.р. за сборную Украины еще не выступали.

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба, Sport.ua

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