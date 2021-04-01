Трубин стал самым молодым вратарем Шахтера, сыгравшим за сборную Украины

В матче с Казахстаном (1:1) место в воротах сборной Украины впервые занял Анатолий Трубин. Он стал 28-м по счету голкипером национальной дружины, в том числе 7-м и самым молодым из «Шахтера» - 19 лет 242 дня.
Прежний рекорд 15-летней давности, принадлежавший Богдану Шусту, Анатолий превзошел на 119 дней. Среди всех наших вратарей более раннюю премьеру в главной команде страны имели только Андрей Лунин и Максим Коваль. А в матчах ранга чемпионата мира ранее дебютировали лишь Юрий Вирт и Виталий Рева (оба - 20 лет назад). Кроме того, Трубин ко всему прочему оказался первым игроком 2001 года рождения, выступившим за национальную команду.
Самые ранние дебюты вратарей сборной Украины
|
Возраст
|
Вратарь
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
19 лет 35 дней
|
Андрей ЛУНИН
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Сауд. Аравия (н)
|
1:1
|
19 лет 175 дней
|
Максим КОВАЛЬ
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Австрия (г)
|
2:3
|
19 лет 242 дня
|
Анатолий ТРУБИН
|
31.03.2021
|
ЧМ
|
Казахстан (д)
|
1:1
|
19 лет 315 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Эстония (д)
|
3:0
|
19 лет 361 день
|
Богдан ШУСТ
|
28.02.2006
|
ТМ
|
Азербайджан (г)
|
0:0
|
20 лет 260 дней
|
Александр ПОМАЗУН
|
27.06.1992
|
ТМ
|
США (г)
|
0:0
|
21 год 2 дня
|
Владимир САВЧЕНКО
|
11.09.1994
|
ТМ
|
Корея (г)
|
0:1
|
21 год 196 дней
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
16.10.1993
|
ТМ
|
США (г)
|
2:1
|
23 года 16 дней
|
Илья БЛИЗНЮК
|
13.08.1996
|
ТМ
|
Литва (д)
|
5:2
|
23 года 55 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
22.08.2007
|
ТМ
|
Узбекистан (д)
|
2:1
Футболисты 1992-2002 г.р., первыми сыгравшие за сборную Украины
|
Г.р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1992
|
Максим КОВАЛЬ
|
Динамо
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Австрия (г)
|
2:3
|
1993
|
Сергей БОЛБАТ
|
Металлург Д
|
22.05.2014
|
ТМ
|
Нигер (д)
|
2:1
|
1994
|
Иван ПЕТРЯК
|
Заря
|
24.03.2016
|
ТМ
|
Кипр (д)
|
1:0
|
1995
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
Заря
|
05.09.2016
|
ЧМ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
1996
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Уфа
|
12.10.2015
|
ЧЕ
|
Испания (д)
|
0:1
|
1997
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
12.11.2016
|
ЧМ
|
Финляндия (д)
|
1:0
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
31.05.2018
|
ТМ
|
Марокко (н)
|
0:0
|
1999
|
Андрей ЛУНИН
|
Заря
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Сауд. Аравия (н)
|
1:1
|
2001
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
31.03.2021
|
ЧМ
|
Казахстан (д)
|
1:1
|
2002
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Динамо
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
Футболисты 2000 г.р. за сборную Украины еще не выступали.
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Сергей Цыба, Sport.ua
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