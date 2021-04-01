За сборную Украины впервые сыграл игрок Днепра-1

В матчах ранга чемпионата мира в рядах нашей команды выступали футболисты из 15 украинских клубов

  • 01.04.2021 12:07
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За сборную Украины впервые сыграл игрок Днепра-1
© УАФ

В матче с Казахстаном (1:1) в рядах сборной Украины дебютировал 23-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. Он стал представителем 29-го отечественного клуба, чьи игроки защищали цвета национальной дружины. Ранее в официальных турнирах, причем, только в чемпионатах Европы, первый матч за главную команду страны провели полпреды лишь трех команд - винницкой «Нивы» (Сергей Нагорняк), «Звезды» (Юрий Мартынов) и ЦСКА (Андрей Гусин).

К слову, на чемпионатах мира за сборную в общей сложности выступали игроки из 15 украинских клубов.

Премьерные матчи представителей клубов УПЛ в отборочных турнирах ЧМ

Клуб

Дата

Игрок

Соперник

Счет

Динамо

31.08.1996

Сергей БЕЖЕНАР

Сев. Ирландия (г)

1:0

 

31.08.1996

Александр ГОЛОВКО

Сев. Ирландия (г)

1:0

 

31.08.1996

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Сев. Ирландия (г)

1:0

 

31.08.1996

Виктор ЛЕОНЕНКО

Сев. Ирландия (г)

1:0

 

31.08.1996

Олег ЛУЖНЫЙ

Сев. Ирландия (г)

1:0

 

31.08.1996

Юрий МАКСИМОВ

Сев. Ирландия (г)

1:0

 

31.08.1996

Александр ШОВКОВСКИЙ

Сев. Ирландия (г)

1:0

Металлург З

31.08.1996

Игорь ЛУЧКЕВИЧ

Сев. Ирландия (г)

1:0

Черноморец

31.08.1996

Дмитрий ПАРФЕНОВ

Сев. Ирландия (г)

1:0

Шахтер

31.08.1996

Валерий КРИВЕНЦОВ

Сев. Ирландия (г)

1:0

Таврия

05.10.1996

Сергей ЕСИН

Португалия (д)

2:1

Днепр

30.04.1997

Сергей НАГОРНЯК

Германия (г)

0:2

Металлург Д

05.09.2001

Сергей ШИЩЕНКО

Армения (д)

3:0

Мариуполь

04.09.2004

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Дания (г)

1:1

Арсенал

19.06.2006

Вячеслав СВИДЕРСКИЙ

Сауд. Аравия (н)

4:0

Ворскла

06.09.2008

Сергей КРАВЧЕНКО

Беларусь (д)

1:0

 

06.09.2008

Григорий ЯРМАШ

Беларусь (д)

1:0

Металлист

01.04.2009

Сергей ВАЛЯЕВ

Англия (г)

1:2

 

01.04.2009

Валентин СЛЮСАР

Англия (г)

1:2

Севастополь

07.06.2013

Александр КОВПАК

Черногория (г)

4:0

Заря

06.09.2013

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Сан-Марино (д)

9:0

Карпаты

24.03.2017

Николай МАТВИЕНКО

Хорватия (г)

0:1

Днепр-1

31.03.2021

Артем ДОВБИК

Казахстан (д)

1:1

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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