За сборную Украины впервые сыграл игрок Днепра-1

В матче с Казахстаном (1:1) в рядах сборной Украины дебютировал 23-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. Он стал представителем 29-го отечественного клуба, чьи игроки защищали цвета национальной дружины. Ранее в официальных турнирах, причем, только в чемпионатах Европы, первый матч за главную команду страны провели полпреды лишь трех команд - винницкой «Нивы» (Сергей Нагорняк), «Звезды» (Юрий Мартынов) и ЦСКА (Андрей Гусин).
К слову, на чемпионатах мира за сборную в общей сложности выступали игроки из 15 украинских клубов.
Премьерные матчи представителей клубов УПЛ в отборочных турнирах ЧМ
|
Клуб
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Динамо
|
31.08.1996
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
|
31.08.1996
|
Александр ГОЛОВКО
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
|
31.08.1996
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
|
31.08.1996
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
|
31.08.1996
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
|
31.08.1996
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
|
31.08.1996
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
Металлург З
|
31.08.1996
|
Игорь ЛУЧКЕВИЧ
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
Черноморец
|
31.08.1996
|
Дмитрий ПАРФЕНОВ
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
Шахтер
|
31.08.1996
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
Таврия
|
05.10.1996
|
Сергей ЕСИН
|
Португалия (д)
|
2:1
|
Днепр
|
30.04.1997
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Германия (г)
|
0:2
|
Металлург Д
|
05.09.2001
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Армения (д)
|
3:0
|
Мариуполь
|
04.09.2004
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Дания (г)
|
1:1
|
Арсенал
|
19.06.2006
|
Вячеслав СВИДЕРСКИЙ
|
Сауд. Аравия (н)
|
4:0
|
Ворскла
|
06.09.2008
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Беларусь (д)
|
1:0
|
|
06.09.2008
|
Григорий ЯРМАШ
|
Беларусь (д)
|
1:0
|
Металлист
|
01.04.2009
|
Сергей ВАЛЯЕВ
|
Англия (г)
|
1:2
|
|
01.04.2009
|
Валентин СЛЮСАР
|
Англия (г)
|
1:2
|
Севастополь
|
07.06.2013
|
Александр КОВПАК
|
Черногория (г)
|
4:0
|
Заря
|
06.09.2013
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
Карпаты
|
24.03.2017
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Хорватия (г)
|
0:1
|
Днепр-1
|
31.03.2021
|
Артем ДОВБИК
|
Казахстан (д)
|
1:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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