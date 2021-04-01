За сборную Украины впервые сыграл игрок Днепра-1

В матче с Казахстаном (1:1) в рядах сборной Украины дебютировал 23-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. Он стал представителем 29-го отечественного клуба, чьи игроки защищали цвета национальной дружины. Ранее в официальных турнирах, причем, только в чемпионатах Европы, первый матч за главную команду страны провели полпреды лишь трех команд - винницкой «Нивы» (Сергей Нагорняк), «Звезды» (Юрий Мартынов) и ЦСКА (Андрей Гусин).

К слову, на чемпионатах мира за сборную в общей сложности выступали игроки из 15 украинских клубов.

Премьерные матчи представителей клубов УПЛ в отборочных турнирах ЧМ