Анатолий ТРУБИН: «Размытые ощущения после дебюта в сборной»

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями о своем дебюте в национальной сборной Украины. Трубин принял участие в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

«Немного размытые ощущения после дебюта в национальной сборной.

С одной стороны, радость и гордость от выхода на поле.

С другой — не тот результат для команды, что нужно.

Как всегда, у медали две стороны. А у меня еще один повод продолжать работать над собой», — написал Трубин.

Трубин вышел в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.