Анатолий ТРУБИН: «Размытые ощущения после дебюта в сборной»

Украинский голкипер подвел итоги поединка с Казахстаном (1:1)

  • 01.04.2021 10:59
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Анатолий ТРУБИН: «Размытые ощущения после дебюта в сборной»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями о своем дебюте в национальной сборной Украины. Трубин принял участие в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

«Немного размытые ощущения после дебюта в национальной сборной.

С одной стороны, радость и гордость от выхода на поле.

С другой — не тот результат для команды, что нужно.

Как всегда, у медали две стороны. А у меня еще один повод продолжать работать над собой», — написал Трубин.

Трубин вышел в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.

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Источник — Instagram

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