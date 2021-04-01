Анатолий ТРУБИН: «Размытые ощущения после дебюта в сборной»

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями о своем дебюте в национальной сборной Украины. Трубин принял участие в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).
«Немного размытые ощущения после дебюта в национальной сборной.
С одной стороны, радость и гордость от выхода на поле.
С другой — не тот результат для команды, что нужно.
Как всегда, у медали две стороны. А у меня еще один повод продолжать работать над собой», — написал Трубин.
Трубин вышел в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
Источник — Instagram
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