ДЕШАМ: «Вы называли Казахстан командой идиотов, не такие уж они идиоты»

Наставник сборной Франции высказался о ничьей в матче Украина - Казахстан

  • 01.04.2021 08:12
  • 1913 просмотров
  • 2 комментария
ДЕШАМ: «Вы называли Казахстан командой идиотов, не такие уж они идиоты»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после непростой победой над Боснией и Герцеговиной (1:0) высказался о ничьей сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Всем сложно. Посмотрите на Казахстан, который по вашим словам (журналистов прим.) был командой идиотов. Они только что смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и идиоты», - сказал Дешам.

После третьего тура отборочного турнира ЧМ-2020 Франция имеет 7 очков в активе и лидирует в группе D, у Украины 3 очка и второе место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Get French Football

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    u6464u
      u6464u, 01.04.2021 08:46
    +1
    Наверное это были наши журнналюги , снова перепутали идиотов, чемпионов мира, впрочем чему удивляться,какая страна такие и профессионалы куда не ткнись начиная с самого верха, вертикаль выстроена народ только держись.
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 01.04.2021 08:19
    +9
    Точно, бо спрвжні ідіоти вчора грали з Казахстаном.
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 01.04.2021 08:19
    +9
    Точно, бо спрвжні ідіоти вчора грали з Казахстаном.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 01.04.2021 08:46
    +1
    Наверное это были наши журнналюги , снова перепутали идиотов, чемпионов мира, впрочем чему удивляться,какая страна такие и профессионалы куда не ткнись начиная с самого верха, вертикаль выстроена народ только держись.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности