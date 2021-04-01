ДЕШАМ: «Вы называли Казахстан командой идиотов, не такие уж они идиоты»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после непростой победой над Боснией и Герцеговиной (1:0) высказался о ничьей сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Всем сложно. Посмотрите на Казахстан, который по вашим словам (журналистов прим.) был командой идиотов. Они только что смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и идиоты», - сказал Дешам.

После третьего тура отборочного турнира ЧМ-2020 Франция имеет 7 очков в активе и лидирует в группе D, у Украины 3 очка и второе место.