ЛЕВЧЕНКО: «Сборная по нисходящей сыграла три ничьи. Полное опустошение»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Наша Сборная по нисходящей сыграла три ничьи 1:1. Если после Франции была эйфория, после Финляндии - разочарование, то после Казахстана - полное опустошение. Важно вернуться к основе, к организации игры. Всем сделать выводы и двигаться дальше», - написал Левченко в Twitter.