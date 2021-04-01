ЛЕВЧЕНКО: «Сборная по нисходящей сыграла три ничьи. Полное опустошение»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Наша Сборная по нисходящей сыграла три ничьи 1:1. Если после Франции была эйфория, после Финляндии - разочарование, то после Казахстана - полное опустошение. Важно вернуться к основе, к организации игры. Всем сделать выводы и двигаться дальше», - написал Левченко в Twitter.
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Источник — Twitter
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