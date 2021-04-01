Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Пижоны, шагом и Сан-Марино обыграть невозможно»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Игроки и тренеры часто обижаются на критику со стороны болельщиков и журналистов. Я буду короток... Пижоны, шагом и Сан-Марино обыграть невозможно. Ваши отмазки никому не нужны. Всех интересует только результат. И обращаюсь к журналистам. Перестаньте писать о том, что наши игроки кого-то интересуют в топ-лигах. Сегодня мы увидели реальную стоимость наших игроков и получили ответ на вопрос, почему многие не попадают в основные составы своих заграничных клубов», - сказал Заховайло.