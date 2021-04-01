Германия проиграла в квалификации чемпионата мира впервые с 2001 года

В Дуйсбурге сборная Германии проиграла Северной Македонии (1:2) в матче отборочного турнира к ЧМ-2022.

Последний раз Германия проигрывала на своем поле в квалификации чемпионата мира в 2001 году англичанам (отборочный турнир к ЧМ-2002). Сборная Англии в том матче разгромила немцев со счетом 5:1 в Мюнхене.

Кроме того, прервалась рекордная 18-матчевая серия побед сборной Германии в квалификации ЧМ. В текущем отборочном цикле к ЧМ-2022 Германия занимает 3-е место в группе J после 3-х игр, набрав 6 очков.