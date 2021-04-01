Сергей КРИВЦОВ: «Мы рано поверили в свои силы»

Сегодня сборная Украины в третьем туре отбора на ЧМ-2022 дома сыграла вничью 1:1 с Казахстаном. Защитник украинцев Сергей Кривцов поделился впечатлениями от матча:

«Игра в четыре защитника? Нормально. Для нас тактика предыдущих матчей немного не наша. С этой тактикой мы играли в предыдущем отборе на Евро, провели много товарищеских игр. Тактика с 4 защитниками – более подходящая для нашей команды.

Мы рано поверили в свои силы. В первом тайме игра нам давалась, забили гол. Потом не отнеслись к нашим моментам с должной ответственностью. Было много перспективных контратак и стопроцентных моментов. Но пижонство и самоуверенность сыграли с нами злую шутку.

Пропущенный гол – это расслабленность. Еще была техническая ошибка, обрезка. Здорово сыграл соперник, быстро перевел игру на нашу половину поля».