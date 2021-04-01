Сергей КРИВЦОВ: «Мы рано поверили в свои силы»

Защитник сборной Украины – о неудаче в матче с Казахстаном

  • 01.04.2021 00:40
  • 337 просмотров
  • 3 комментария
Сергей КРИВЦОВ: «Мы рано поверили в свои силы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Украины в третьем туре отбора на ЧМ-2022 дома сыграла вничью 1:1 с Казахстаном. Защитник украинцев Сергей Кривцов поделился впечатлениями от матча:

«Игра в четыре защитника? Нормально. Для нас тактика предыдущих матчей немного не наша. С этой тактикой мы играли в предыдущем отборе на Евро, провели много товарищеских игр. Тактика с 4 защитниками – более подходящая для нашей команды.

Мы рано поверили в свои силы. В первом тайме игра нам давалась, забили гол. Потом не отнеслись к нашим моментам с должной ответственностью. Было много перспективных контратак и стопроцентных моментов. Но пижонство и самоуверенность сыграли с нами злую шутку.

Пропущенный гол – это расслабленность. Еще была техническая ошибка, обрезка. Здорово сыграл соперник, быстро перевел игру на нашу половину поля».

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:53
    +1
    Стопроцентный момент был только у Зубкова, все остальное - это острые моменты. Пробить во вратаря по центру - это отстуствие мастерства выполнить классный удар.
    Ссылка
    baich
    online
      baich, 01.04.2021 00:50
    +2
    100%! Начали сразу бред нести про выход из группы с первого места! Взлетели высоко, теперь будем низко падать. Лучше бы проиграли французам, получили шлепок по морде и завелись на финов и казахов.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 01.04.2021 00:43
    0
    да,удачная игра с французами сыграла с этими дятлами злой рок.
    Ссылка
    baich
    online
      baich, 01.04.2021 00:50
    +2
    100%! Начали сразу бред нести про выход из группы с первого места! Взлетели высоко, теперь будем низко падать. Лучше бы проиграли французам, получили шлепок по морде и завелись на финов и казахов.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:53
    +1
    Стопроцентный момент был только у Зубкова, все остальное - это острые моменты. Пробить во вратаря по центру - это отстуствие мастерства выполнить классный удар.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 01.04.2021 00:43
    0
    да,удачная игра с французами сыграла с этими дятлами злой рок.
    Ссылка
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