Роман ЯРЕМЧУК: «Мне до Мбаппе – как до Бельгии пешком»

Форвард сборной Украины – о матче против Казахстана

  • 01.04.2021 00:31
  • 791 просмотр
  • 3 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Мне до Мбаппе – как до Бельгии пешком»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (ничья 1:1):

«Реализация? Сложно ответить. Действительно, создали много хороших моментов, подвела реализация. Мы должны нести ответственность за этот результат. Каждый игрок должен задуматься и немного опуститься на землю и проанализировать то, что случилось. Борьба еще не закончена, и мы должны в следующих матчах исправить ситуацию.

Мы знали, что соперник будет играть от обороны, и нам нужно активнее играть на флангах. Андрей Николаевич акцентировал внимание на реализации еще перед матчем. Но она нас подвела сегодня.

Играть слева в нападении – конечно, это не моя позиция, у меня нет этого навыка, но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции. Где мне скажут – там и буду играть.

Мой гол был в стиле Мбаппе? Да нет, не думаю. Мне до Мбаппе – как отсюда (из Киева, - прим.) до Бельгии пешком».

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Источник — ТК Футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    Akella_147
      Akella_147, 01.04.2021 00:48
    +3
    Дайте Яремчуку крутую полузащиту (которая снаряды подаёт как положено) и это будет такой же Бензема! Сам себе редко создаст, но решить умеет
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 01.04.2021 00:34
    +5
    добре що хоть розуміє що рівень дворового футболу.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:32
    +6
    Яремчук сьогодні добре виглядав. Помітно, що вдосконалив техніку виконання ударів та контролю м'яча.
    -
    Видно, що проаналізував власну посередню гру з фінами та французами.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:32
    +6
    Яремчук сьогодні добре виглядав. Помітно, що вдосконалив техніку виконання ударів та контролю м'яча.
    -
    Видно, що проаналізував власну посередню гру з фінами та французами.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 01.04.2021 00:34
    +5
    добре що хоть розуміє що рівень дворового футболу.
    Ссылка
    Akella_147
      Akella_147, 01.04.2021 00:48
    +3
    Дайте Яремчуку крутую полузащиту (которая снаряды подаёт как положено) и это будет такой же Бензема! Сам себе редко создаст, но решить умеет
    Ссылка
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