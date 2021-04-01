Роман ЯРЕМЧУК: «Мне до Мбаппе – как до Бельгии пешком»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (ничья 1:1):
«Реализация? Сложно ответить. Действительно, создали много хороших моментов, подвела реализация. Мы должны нести ответственность за этот результат. Каждый игрок должен задуматься и немного опуститься на землю и проанализировать то, что случилось. Борьба еще не закончена, и мы должны в следующих матчах исправить ситуацию.
Мы знали, что соперник будет играть от обороны, и нам нужно активнее играть на флангах. Андрей Николаевич акцентировал внимание на реализации еще перед матчем. Но она нас подвела сегодня.
Играть слева в нападении – конечно, это не моя позиция, у меня нет этого навыка, но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции. Где мне скажут – там и буду играть.
Мой гол был в стиле Мбаппе? Да нет, не думаю. Мне до Мбаппе – как отсюда (из Киева, - прим.) до Бельгии пешком».
Источник — ТК Футбол
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Видно, що проаналізував власну посередню гру з фінами та французами.
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Видно, що проаналізував власну посередню гру з фінами та французами.
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