ВИДЕО. Точно в дальний угол. Яремчук открыл счет с передачи Зинченко

31 марта в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Казахстана.
Украина повела в счете на 20-й минуте. Роман Яремчук открыл счет с передачи Александра Зинченко, отправив мяч точно в дальний угол.
ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 20 мин.
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Источник — Sport.ua
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