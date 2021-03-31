ВИДЕО. Точно в дальний угол. Яремчук открыл счет с передачи Зинченко

Украина повела в счете в игре 3-го тура квалификации ЧМ против Казахстана

  • 31.03.2021 22:17
  • 5900 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Точно в дальний угол. Яремчук открыл счет с передачи Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Казахстана.

Украина повела в счете на 20-й минуте. Роман Яремчук открыл счет с передачи Александра Зинченко, отправив мяч точно в дальний угол.

ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 20 мин.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    osso
      osso, 31.03.2021 23:47
    0
    Товаришь Шевченко, может лично по Вашей просьбе , увеличить ворота на 2 метра в ширину и на 2 метра в высоту. А то никак , ну совсем никак.
    Ссылка
    олег инкогнито
      олег инкогнито, 31.03.2021 22:46
    +2
    красиво!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 31.03.2021 22:37
    -3
    Кула?Куда?В п ,,,, н,,, б,,,, )))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.03.2021 22:33
    +2
    Яремчук дорожает...
    Ссылка
    олег инкогнито
      олег инкогнито, 31.03.2021 22:46
    +2
    красиво!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.03.2021 22:33
    +2
    Яремчук дорожает...
    Ссылка
    osso
      osso, 31.03.2021 23:47
    0
    Товаришь Шевченко, может лично по Вашей просьбе , увеличить ворота на 2 метра в ширину и на 2 метра в высоту. А то никак , ну совсем никак.
    Ссылка
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