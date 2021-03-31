Сегодня сборная Армении в третьем туре отбора на ЧМ-2022 дома вырвала победу 3:2 над Румынией. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тигран Барсегян (Армения).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Вараздат Ароян (Армения).
|78'
|Георге Пушкаш (Румыния) получает красную карточку.
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Александру Чикылдэу (Румыния).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Александру Чикылдэу (Румыния).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения).
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Источник — Sport.ua
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