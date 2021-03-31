Армения
3 : 2
Румыния
31.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Армения – Румыния – 3:2. Эпичный камбэк армян. Видео голов и обзор матча

Армения одержала третью победу подряд

  • 31.03.2021 22:29
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Армения – Румыния – 3:2. Эпичный камбэк армян. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Армении в третьем туре отбора на ЧМ-2022 дома вырвала победу 3:2 над Румынией. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
89' ГОЛ ! С пенальти забил Тигран Барсегян (Армения).
86' ГОЛ ! Мяч забил Вараздат Ароян (Армения).
78' Георге Пушкаш (Румыния) получает красную карточку.
72' ГОЛ ! Мяч забил Александру Чикылдэу (Румыния).
62' ГОЛ ! Мяч забил Александру Чикылдэу (Румыния).
56' ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения).
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Источник — Sport.ua

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