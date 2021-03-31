Отбор на ЧМ-2022. Армения совершила героический камбэк в матче с Румынией

Сегодня сборная Армении в третьем туре отбора на ЧМ-2022 дома принимала Румынию. Гости вели в счете, но после удаления Георге Пушкаша Армении удалось переломить ход встречи и на последних минутах матча вырвать третью победу подряд.

Армения – Румыния – 3:2

Голы: 1:0 – 56 Сперцян, 1:1 – 62 Чикылдэу, 1:2 – 72 Чикылдэу, 2:2 – 86 Ароян, 3:2 – 89, пенальти Барсегян.

Армения – Юрченко, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Байрамян, Мурадян (Сперцян, 46), Барсегян (Удо, 90), Бриаско (Адамян, 46), Карапетян (Шагоян, 46), Григорян.

Румыния – Ницэ, Могош, Банку, Тошка, Кирикеш, Марин, Чикылдэу (Крецу, 81), Станчу (Тэнасе, 73), Максим (Кешерю, 73), Ман (Михэилэ, 81), Пушкаш.

Предупреждения: Барсегян (22), Могош (24), Байрамян (28), Ароян (40), Пушкаш (40), Максим (59), Банку (66).

Удаление: Пушкаш (78).

Благодаря этой победе Армения набрала 9 очков и вышла в лидеры Группы J. Румыния четвертая с 3 баллами в 3 матчах.