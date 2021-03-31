Армения
3 : 2
Румыния
31.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Отбор на ЧМ-2022. Армения совершила героический камбэк в матче с Румынией

Хозяева перевернули матч на последних минутах

  • 31.03.2021 21:28
  • 1885 просмотров
  • 4 комментария
Отбор на ЧМ-2022. Армения совершила героический камбэк в матче с Румынией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Армении в третьем туре отбора на ЧМ-2022 дома принимала Румынию. Гости вели в счете, но после удаления Георге Пушкаша Армении удалось переломить ход встречи и на последних минутах матча вырвать третью победу подряд.

Армения – Румыния – 3:2
Голы: 1:0 – 56 Сперцян, 1:1 – 62 Чикылдэу, 1:2 – 72 Чикылдэу, 2:2 – 86 Ароян, 3:2 – 89, пенальти Барсегян.

Армения – Юрченко, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Байрамян, Мурадян (Сперцян, 46), Барсегян (Удо, 90), Бриаско (Адамян, 46), Карапетян (Шагоян, 46), Григорян.

Румыния – Ницэ, Могош, Банку, Тошка, Кирикеш, Марин, Чикылдэу (Крецу, 81), Станчу (Тэнасе, 73), Максим (Кешерю, 73), Ман (Михэилэ, 81), Пушкаш.

Предупреждения: Барсегян (22), Могош (24), Байрамян (28), Ароян (40), Пушкаш (40), Максим (59), Банку (66).

Удаление: Пушкаш (78).

Благодаря этой победе Армения набрала 9 очков и вышла в лидеры Группы J. Румыния четвертая с 3 баллами в 3 матчах.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    maverik
      maverik, 31.03.2021 21:53
    -1
    Теперь знаю за кого буду болеть кроме нашей сборной.Старт 3 победы в 3 играх.Жесть)))
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    olexyn
      olexyn, 31.03.2021 21:43
    -2
    Цього румуна Пушкаша тепер треба з'їсти; можливо, живцем. Миколенко два очки просрав; а цей - всі три.
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    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 31.03.2021 21:41
    0
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    sahka1981
      sahka1981, 31.03.2021 21:38
    +1
    Вот вам и армяне! Молодцы!!!
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    sahka1981
      sahka1981, 31.03.2021 21:38
    +1
    Вот вам и армяне! Молодцы!!!
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    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 31.03.2021 21:41
    0
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