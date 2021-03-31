Правильное решение. УЕФА разрешил пять замен на матчах Евро-2020

Исполнительный комитет УЕФА в среду принял ряд важных решений, в том числе и касательно количества замен в рамках Евро-2020.



Комитет разрешил во время чемпионата Европы проводить пять замен, правило также распространяется и на финальный турнир Лиги наций-2021.



Данное решение было принято в силу того, что последствия всемирной пандемии остаются в силе, также данное правило используется в квалификации ЧМ-2022.



Отметим, что Евро-2020 пройдет 11 июня по 11 июля 2021 года.

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