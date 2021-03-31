Лед тронулся. УЕФА снял ограничение на посещение матчей на стадионах

Исполнительный комитет УЕФА в среду принял ряд важных решений, в том числе и касательно допуску зрителей на трибуны стадионов во время футбольных матчей.



Комитет принял решение снять ограничение в размере 30% от общей вместимости спортивной арены. Теперь данный вопрос будет исключительно в юрисдикции компетентных местных органов или национальных властей. Также снят запрет посещений соревнований по мини-футболу.



Стоит отметить, что болельщикам и дальше запретят посещать выездные соревнования, который проходят под эгидой УЕФА. Это правило будет распространяться и на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые пройдут в мае текущего года.

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