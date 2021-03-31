Лед тронулся. УЕФА снял ограничение на посещение матчей на стадионах

Теперь не будет 30-процентного лимита

  • 31.03.2021 18:17
  • 2466 просмотров
  • 2 комментария
Лед тронулся. УЕФА снял ограничение на посещение матчей на стадионах
© УАФ

Исполнительный комитет УЕФА в среду принял ряд важных решений, в том числе и касательно допуску зрителей на трибуны стадионов во время футбольных матчей.
 
Комитет принял решение снять ограничение в размере 30% от общей вместимости спортивной арены. Теперь данный вопрос будет исключительно в юрисдикции компетентных местных органов или национальных властей. Также снят запрет посещений соревнований по мини-футболу.
 
Стоит отметить, что болельщикам и дальше запретят посещать выездные соревнования, который проходят под эгидой УЕФА. Это правило будет распространяться и на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые пройдут в мае текущего года.

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Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2021 18:37
    +2
    Орлов Михаил, 31.03.2021 18:29
    Не зрозуміло зовсім, це зрада чи перемога?
    Мабуть з другого ярусу видніше...
    Ссылка
    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 31.03.2021 18:29
    -1
    Не зрозуміло зовсім, це зрада чи перемога?
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2021 18:37
    +2
    Орлов Михаил, 31.03.2021 18:29
    Не зрозуміло зовсім, це зрада чи перемога?
    Мабуть з другого ярусу видніше...
    Ссылка
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