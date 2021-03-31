АНДРОНОВ: «Потеря очков с Казахстаном поставит Украину на грань катастрофы»

Российский комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Украина - Казахстан в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.



«На первый взгляд, кажется, что матч совершенно очевиден и понятен, но в Украине примерно такой же был и предыдущий матч с Финляндией, который она провела очень натужно, массу моментов не реализовала в первом тайме, в конце концов смогла забить гол, и казалось, что смогла обеспечить себе победу, но вдруг игра развернулась в другую сторону. Последние 10 минут прошли под диктовку финнов, а ошибка Миколенко привела к пропущенному голу и потери очков.



Казахстан не проиграл разгромно Франции только в силу ряда причин - дальнего выезда и всяких необычных для французов условий. Мне кажется, что Украина полетит вперед в этой игре, так как еще одна потеря очков поставит ее на грань катастрофы.



К тому же казахи слабее финнов и им тоже придется преодолеть длительный перелет. Мне кажется, что Украина забьет в каждом из таймов с коэффициентом 1,85 - оптимальная ставка на этот матч», - сказал Андронов.



Поединок Украина - Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.