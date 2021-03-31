Николай ШАПАРЕНКО: «Будем атаковать. Украине по силам обыграть Казахстан»

Игрок настроен на победу

  • 31.03.2021 17:51
  • 788 просмотров
  • 4 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Будем атаковать. Украине по силам обыграть Казахстан»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Николай Шапаренко уверен, что сборной Украины по силам справиться с Казахстаном в матче отбора ЧМ-2022.

«Силы есть, ведь ты представляешь свою страну. Это большая мотивация. Будем стараться реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру».

«Будем атаковать и играть на полную. Думаю, Казахстан нам по силам», - сказал Шапаренко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 31.03.2021 18:45
    0
    icebeer, 31.03.2021 17:54
    Этот клоун опять в составе?
    Шева тебя хотел взять вместо Шапаренко,но сказали что ты дрочил и не смогли дозвониться! пришлось Шапаренко взять!....
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 18:17
    +2
    icebeer, 31.03.2021 17:54
    Этот клоун опять в составе?
    Нет , Коваленко. Нету
    Ссылка
    Владимир Дьяков
      Владимир Дьяков, 31.03.2021 18:09
    +2
    Вам по силам было и финов обыграть, что же не обыграли, меньше языком надо молотить
    Ссылка
    icebeer
      icebeer, 31.03.2021 17:54
    -5
    Этот клоун опять в составе?
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 18:17
    +2
    icebeer, 31.03.2021 17:54
    Этот клоун опять в составе?
    Нет , Коваленко. Нету
    Ссылка
    Владимир Дьяков
      Владимир Дьяков, 31.03.2021 18:09
    +2
    Вам по силам было и финов обыграть, что же не обыграли, меньше языком надо молотить
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 31.03.2021 18:45
    0
    icebeer, 31.03.2021 17:54
    Этот клоун опять в составе?
    Шева тебя хотел взять вместо Шапаренко,но сказали что ты дрочил и не смогли дозвониться! пришлось Шапаренко взять!....
    Ссылка
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