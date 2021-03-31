Николай ШАПАРЕНКО: «Будем атаковать. Украине по силам обыграть Казахстан»

Хавбек Николай Шапаренко уверен, что сборной Украины по силам справиться с Казахстаном в матче отбора ЧМ-2022.

«Силы есть, ведь ты представляешь свою страну. Это большая мотивация. Будем стараться реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру».

«Будем атаковать и играть на полную. Думаю, Казахстан нам по силам», - сказал Шапаренко.