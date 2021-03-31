Трубин, Сирота или Довбик. В старте сборной Украины будет один дебютант

По информации Футбол News, в стартовом составе сборной Украины на матч против Казахстана будет один дебютант национальной команды.

Среди тех, кто попал в финальную заявку на матч, дебютантов может быть трое - вратарь Анатолий Трубин, защитник Александр Сирота и форвард Артем Довбик.

Не исключено, что шанс дадут Сироте, так как в прошлом матче удаление заработал защитник Виталий Миколенко.

Матч начнется в 21:45.