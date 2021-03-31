Трубин, Сирота или Довбик. В старте сборной Украины будет один дебютант

Шевченко определил состав на матч с Казахстаном

  • 31.03.2021 16:29
  • 2798 просмотров
  • 11 комментариев
Трубин, Сирота или Довбик. В старте сборной Украины будет один дебютант
© uaf.ua

По информации Футбол News, в стартовом составе сборной Украины на матч против Казахстана будет один дебютант национальной команды.

Среди тех, кто попал в финальную заявку на матч, дебютантов может быть трое - вратарь Анатолий Трубин, защитник Александр Сирота и форвард Артем Довбик.

Не исключено, что шанс дадут Сироте, так как в прошлом матче удаление заработал защитник Виталий Миколенко.

Матч начнется в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    AK_228
      AK_228, 31.03.2021 17:49
    0
    просто Жора бл..ть не встал в ворота
    Ссылка
    Empty
      Empty, 31.03.2021 17:49
    0
    DK1961, 31.03.2021 17:03
    Будет Сирота вместо Миколенко. Вратаря менять опасно. А впереди поставят Яремчука
    Для чого сирота зліва ? Коли є соболь і михайличенко ..
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 31.03.2021 17:49
    0
    Трубин
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 31.03.2021 17:47
    0
    Nesenyk1, 31.03.2021 16:42
    Будет Трубин.
    Было бы шикарно)
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 17:30
    -2
    DK1961, 31.03.2021 17:03
    Будет Сирота вместо Миколенко. Вратаря менять опасно. А впереди поставят Яремчука
    Я тоже думаю что левоногий сирота
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 31.03.2021 17:27
    +1
    DK1961, 31.03.2021 17:03
    Будет Сирота вместо Миколенко. Вратаря менять опасно. А впереди поставят Яремчука
    так мы ж не будем и с каахами в 5 защитников играть, в центре матвиенко и забарный српава соболь
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 31.03.2021 17:03
    0
    Будет Сирота вместо Миколенко. Вратаря менять опасно. А впереди поставят Яремчука
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
      Mykola_Andrienko, 31.03.2021 16:54
    0
    Хотілось би Довбика побачити, але і Трубін заслужив не менше.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 31.03.2021 16:50
    0
    Похоже что трубин, но вот как раз стоит ли именно сейчас менять воротника большой вопрос, разве что Бушан устал, тогда мб, хотя с др стороны учитывая что то казахи, то может и не критично
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 31.03.2021 16:43
    0
    Почему-то кажется, что дадут Трубину шанс
    Ссылка
    Nesenyk1
      Nesenyk1, 31.03.2021 16:42
    0
    Будет Трубин.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 31.03.2021 17:27
    +1
    DK1961, 31.03.2021 17:03
    Будет Сирота вместо Миколенко. Вратаря менять опасно. А впереди поставят Яремчука
    так мы ж не будем и с каахами в 5 защитников играть, в центре матвиенко и забарный српава соболь
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 31.03.2021 17:49
    0
    просто Жора бл..ть не встал в ворота
    Ссылка
    Empty
      Empty, 31.03.2021 17:49
    0
    DK1961, 31.03.2021 17:03
    Будет Сирота вместо Миколенко. Вратаря менять опасно. А впереди поставят Яремчука
    Для чого сирота зліва ? Коли є соболь і михайличенко ..
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 31.03.2021 17:49
    0
    Трубин
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 31.03.2021 17:47
    0
    Nesenyk1, 31.03.2021 16:42
    Будет Трубин.
    Было бы шикарно)
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 31.03.2021 17:03
    0
    Будет Сирота вместо Миколенко. Вратаря менять опасно. А впереди поставят Яремчука
    Ссылка
    Mykola_Andrienko
      Mykola_Andrienko, 31.03.2021 16:54
    0
    Хотілось би Довбика побачити, але і Трубін заслужив не менше.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 31.03.2021 16:50
    0
    Похоже что трубин, но вот как раз стоит ли именно сейчас менять воротника большой вопрос, разве что Бушан устал, тогда мб, хотя с др стороны учитывая что то казахи, то может и не критично
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 31.03.2021 16:43
    0
    Почему-то кажется, что дадут Трубину шанс
    Ссылка
    Nesenyk1
      Nesenyk1, 31.03.2021 16:42
    0
    Будет Трубин.
    Ссылка
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