Трубин, Сирота или Довбик. В старте сборной Украины будет один дебютант

По информации Футбол News, в стартовом составе сборной Украины на матч против Казахстана будет один дебютант национальной команды.
Среди тех, кто попал в финальную заявку на матч, дебютантов может быть трое - вратарь Анатолий Трубин, защитник Александр Сирота и форвард Артем Довбик.
Не исключено, что шанс дадут Сироте, так как в прошлом матче удаление заработал защитник Виталий Миколенко.
Матч начнется в 21:45.
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Источник — Футбол 1/2/3
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