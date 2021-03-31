Минус три игрока. Сборная Украины объявила заявку на матч с Казахстаном

В среду, 31 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана.
Андрей Шевченко рассчитывает на 23 футболистов:
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Пятов
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Тымчик, Александр Сирота, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Жуниор Мораес
Отметить, что в заявку не попали Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин и Ефим Конопля. Все трое находились под рукой тренерского штаба.
Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Так как скоро вообще вызывать в сборную не будут .
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Так как скоро вообще вызывать в сборную не будут .
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