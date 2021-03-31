Минус три игрока. Сборная Украины объявила заявку на матч с Казахстаном

В среду, 31 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана.

Андрей Шевченко рассчитывает на 23 футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Пятов

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Тымчик, Александр Сирота, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Жуниор Мораес

Отметить, что в заявку не попали Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин и Ефим Конопля. Все трое находились под рукой тренерского штаба.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.