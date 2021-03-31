Минус три игрока. Сборная Украины объявила заявку на матч с Казахстаном

Андрей Шевченко рассчитывает на 23 футболистов

  • 31.03.2021 11:11
  • 3620 просмотров
  • 3 комментария
Минус три игрока. Сборная Украины объявила заявку на матч с Казахстаном
© УАФ. Андрей Лунин

В среду, 31 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана.

Андрей Шевченко рассчитывает на 23 футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Пятов

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Тымчик, Александр Сирота, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Жуниор Мораес

Отметить, что в заявку не попали Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин и Ефим Конопля. Все трое находились под рукой тренерского штаба.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 31.03.2021 11:24
    -3
    Пятов, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Мораес. 3:0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 11:14
    0
    Вітя є!!! УРА!!!
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 11:11
    +6
    Лунину пора заканчивать свою историю любви с Реалом .
    —-
    Так как скоро вообще вызывать в сборную не будут .
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 11:11
    +6
    Лунину пора заканчивать свою историю любви с Реалом .
    —-
    Так как скоро вообще вызывать в сборную не будут .
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.03.2021 11:14
    0
    Вітя є!!! УРА!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности