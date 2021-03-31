Александр СОПКО: «Ожидаем от сборной Украины только победы»

Специалист – о предстоящем матче с Казахстаном

  • 31.03.2021 14:56
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Александр СОПКО: «Ожидаем от сборной Украины только победы»
© УАФ

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022.

«Ожидаем от нашей сборной только победы. Иной результат усложнит борьбу за путевку на чемпионат мира. Не буду говорить банальностей о том, что это будет сложная игра. Все зависит от того как мы сыграем, настроимся и какую тактику выберем. Вот в этих нюансах должен проявиться класс нашей сборной», - сказал Сопко.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

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