Александр СОПКО: «Ожидаем от сборной Украины только победы»

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022.

«Ожидаем от нашей сборной только победы. Иной результат усложнит борьбу за путевку на чемпионат мира. Не буду говорить банальностей о том, что это будет сложная игра. Все зависит от того как мы сыграем, настроимся и какую тактику выберем. Вот в этих нюансах должен проявиться класс нашей сборной», - сказал Сопко.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.