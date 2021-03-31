Александр ЯКОВЕНКО: «Украине может помешать только недооценка соперника»

Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Яковенко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022.

«Самое главное - забить. Если удастся забить быстрый гол, игра сложится удачно для нашей сборной. Если же будут проблемы и Казахстан будет весь матч отбиваться, то с каждой минутой все больше и больше давления будет на украинских футболистов и будет сложнее победить. Для Казахстана ничья - это хороший результат, а для нас такой исход будет приравниваться к поражению. Единственное, что может помешать нашим футболистам - это недооценка соперника и какая-то расслабленность», - сказал Яковенко.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.