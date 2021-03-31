Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Казахстан будет подстраиваться под сборную Украины»

Бывший футболист донецкого «Металлурга» Кирилл Нестеренко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022.

«Я думаю, что Казахстан будет подстраиваться под сборную Украины. Нашей сборной нужно будет сконцентрироваться на своей игре. У казахов новый тренер, до этого он работал с молодежной сборной. Мы понимаем, что там совершенно разные задачи и преследуется разный футбол. Стоит ожидать такую же тактику, как и раньше, в три центральных защитника. Удивило то, что новый тренер стал смелее играть. Мы видели, как с той же Францией сборная Казахстана играла смело», - сказал Нестеренко.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.