Вратарь Казахстана: «Пускай говорят, что мы аутсайдеры»

Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2022 против Украины.
«В Украине много хороших футболистов с хорошими ударами. Мы постараемся подготовиться, чтобы этих ударов по нашим воротам не было. Пускай говорят, что мы аутсайдеры, но все решается на футбольном поле. Футбол - непредсказуемая игра», - сказал Мокин.
Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.