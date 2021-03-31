Вратарь Казахстана: «Пускай говорят, что мы аутсайдеры»

Александр Мокин – о предстоящем матче с Украиной

  • 31.03.2021 11:56
  • 425 просмотров
  • 2 комментария
Вратарь Казахстана: «Пускай говорят, что мы аутсайдеры»
© sports.kz. Александр Мокин

Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2022 против Украины.

«В Украине много хороших футболистов с хорошими ударами. Мы постараемся подготовиться, чтобы этих ударов по нашим воротам не было. Пускай говорят, что мы аутсайдеры, но все решается на футбольном поле. Футбол - непредсказуемая игра», - сказал Мокин.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    6t5vjqze4pce
    online
      6t5vjqze4pce, 31.03.2021 13:08
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------------- https://onsto.re/rPyvE
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    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 31.03.2021 12:24
    +1
    Потянул пенальти от самого Мбаппе, отличный вратарь! Казахстан показал с французами неплохую игру в обороне, только 2 гола им удалось забить. Украине будет, конечно, сложно, но в этот раз я верю, что они забьют, и скорее всего, распечатав ворота, забьют потом еще.
    Ссылка
    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 31.03.2021 12:24
    +1
    Потянул пенальти от самого Мбаппе, отличный вратарь! Казахстан показал с французами неплохую игру в обороне, только 2 гола им удалось забить. Украине будет, конечно, сложно, но в этот раз я верю, что они забьют, и скорее всего, распечатав ворота, забьют потом еще.
    Ссылка
    6t5vjqze4pce
    online
      6t5vjqze4pce, 31.03.2021 13:08
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------------- https://onsto.re/rPyvE
    Ссылка
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