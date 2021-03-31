Вратарь Казахстана: «Пускай говорят, что мы аутсайдеры»

Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2022 против Украины.

«В Украине много хороших футболистов с хорошими ударами. Мы постараемся подготовиться, чтобы этих ударов по нашим воротам не было. Пускай говорят, что мы аутсайдеры, но все решается на футбольном поле. Футбол - непредсказуемая игра», - сказал Мокин.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.