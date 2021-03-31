НАЗАРЕНКО: «Сейчас все научились играть в футбол. Казахстан прибавил»

Экс-игрок сборной Украины верит в победу национальной команды

  • 31.03.2021 11:41
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НАЗАРЕНКО: «Сейчас все научились играть в футбол. Казахстан прибавил»
© УАФ

Известный в прошлом футболист Сергей Назаренко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан.

«Поскольку сейчас уже все научились играть в футбол, то, на мой взгляд, сборная Казахстана также в последнее время прибавила. Все же, думаю, что подопечные Андрея Шевченко сегодня возьмут верх с перевесом в два мяча. Важно только с первых минут показать, кто на поле хозяин. Уверен, что у наших ребят с мотивацией проблем не будет после двух ничьих на старте. Если мы хотим пробиться в финальную часть ЧМ, то необходимо обязательно побеждать. Если забьем быстрый гол, то, думаю, что пол дела будет сделано. Если не получится, тогда все равно нужно будет с помощью прессинга подавлять визави. Верю, что сборной Украины нынешнего образца удастся доказать, что казахи — удобный соперник», - сказал Назаренко.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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