Тренер Казахстана: «На матч с Украиной будут перестановки в составе»

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2022 против Украины.
«Вся команда готова. Ясно, что было очень много сил затрачено в первой игре, поэтому какие-то перестановки и корректировки в составе будут. Это связано чисто с профессиональными моментами, такими как усталость. Ну и есть моменты, что некоторые футболисты не выполнили установку так, как это нужно было», - сказал Байсуфинов.
Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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