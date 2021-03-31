Тренер Казахстана: «На матч с Украиной будут перестановки в составе»

Талгат Байсуфинов – о предстоящей встрече

  • 31.03.2021 11:32
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Тренер Казахстана: «На матч с Украиной будут перестановки в составе»
© kff.kz. Талгат Байсуфинов

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2022 против Украины.

«Вся команда готова. Ясно, что было очень много сил затрачено в первой игре, поэтому какие-то перестановки и корректировки в составе будут. Это связано чисто с профессиональными моментами, такими как усталость. Ну и есть моменты, что некоторые футболисты не выполнили установку так, как это нужно было», - сказал Байсуфинов.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

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