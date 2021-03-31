Агент: «Лично с удовольствием помогу привезти Миколенко в Италию»

Агент Сергей Серебренников рассказал о ближайших перспективах одного из своих клиентов фулбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

«Миколенко в настоящий момент интересен многим клубам. Все потому, что он очень молодой футболист, но уже имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и в национальной сборной. С моей точки зрения, он действительно может играть где угодно. К нему много интереса, но, честно говоря, пока нет никакой конкретики.

Прежде всего, я считаю, что английская Премьер-лига – это лучший шаг в карьере, чем Серия А, особенно для таких игроков, как Миколенко. Мы говорим о парне с замечательными качествами, но который должен еще многому научиться тактически и психологически, и Италия замечательно подходит для этого. Мне нравится заниматься футболом в Италии, потому что для молодежи это похоже на тренинг. Я лично с удовольствием помогу привезти Миколенко в Италию.

Интерес «Наполи», «Интера» и «Милана»? Это все отличные клубы, и у Миколенко есть качества, чтобы играть в каждом из них, но пока рано о чем-либо говорить», - сказал Серебренников.

Напомним, ранее сообщалось, что Миколенко вошел в шорт-лист «Интера».