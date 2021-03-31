Агент: «Лично с удовольствием помогу привезти Миколенко в Италию»

Молодой лидер «Динамо» готов к переезду в топовый чемпионат Европы

  • 31.03.2021 10:17
  • 3014 просмотров
  • 18 комментариев
Агент: «Лично с удовольствием помогу привезти Миколенко в Италию»
© Instagram. Виталий Миколенко

Агент Сергей Серебренников рассказал о ближайших перспективах одного из своих клиентов фулбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

«Миколенко в настоящий момент интересен многим клубам. Все потому, что он очень молодой футболист, но уже имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и в национальной сборной. С моей точки зрения, он действительно может играть где угодно. К нему много интереса, но, честно говоря, пока нет никакой конкретики.

Прежде всего, я считаю, что английская Премьер-лига – это лучший шаг в карьере, чем Серия А, особенно для таких игроков, как Миколенко. Мы говорим о парне с замечательными качествами, но который должен еще многому научиться тактически и психологически, и Италия замечательно подходит для этого. Мне нравится заниматься футболом в Италии, потому что для молодежи это похоже на тренинг. Я лично с удовольствием помогу привезти Миколенко в Италию.

Интерес «Наполи», «Интера» и «Милана»? Это все отличные клубы, и у Миколенко есть качества, чтобы играть в каждом из них, но пока рано о чем-либо говорить», - сказал Серебренников.

Напомним, ранее сообщалось, что Миколенко вошел в шорт-лист «Интера».

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Источник — Calcionapoli24

(9 голосов)

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Комментарии
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 31.03.2021 11:34
    0
    Не звертайте увагу на хейтерів, бо це хворі (на голову) люди стан яких тільки погіршується. Їх улюблений клуб, мова звичайно про Шахтар, деградує та розвалюється на очах. Кубок - злили, чемпіонат - фактично злили, єврокубки - повний Менхенгладбах, Коваленко - трансферний провал, Тайсон - "сортирний гумор", Каштру - "тренер" без перспектив, бразильці - втікають з тонучого корабля і подібний Агробізнес у "східноєвропейської Барселони" скрізь. Не треба на них сердитись. Ліпше поспівчувати, бо у них біда-пічаль. Єдина радість та втіха - згадувати минулі славетні часи та шукати якісь локальні невдачі у інших й радіти з цього..
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 31.03.2021 11:33
    -1
    аоот оооит, 31.03.2021 11:27
    Пысы умники, чего вы хирургам не говорите "та ниче братан, все ошибаются"?
    У хирурга аналогичная ошибка такая- нужно удалить апендицит,а в результате хирург ошибся и удалил почку,плюс пока удалял почку ухитрился изрезать и операционный стол за кампанию
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 31.03.2021 11:27
    -2
    Пысы умники, чего вы хирургам не говорите "та ниче братан, все ошибаются"?
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 31.03.2021 11:25
    -1
    уже увидели ету премьер лигу
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 31.03.2021 11:25
    +1
    Igor Xleb, 31.03.2021 10:31
    кому це дно потрібне
    Это ты о себе? Тогда согласен
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 31.03.2021 11:19
    0
    Sergii Novykov, 31.03.2021 11:01
    Давайте в Аталанту и будет там украинце больше чем в Шахтере)))
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 31.03.2021 11:14
    -1
    Igor Xleb, 31.03.2021 11:12
    о выживший выкидиш обявился
    Ти представився?
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 11:12
    -1
    Alexandr Rozovyk, 31.03.2021 10:34
    Сказали твои родители когда ты появился
    о выживший выкидиш обявился
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 31.03.2021 11:01
    +1
    Sergey RockStar, 31.03.2021 10:41
    Миколенко очень талантливый и трудолюбивый парень. Желаю ему перейти в топ-клуб и засиять еще более яркими красками. Я думаю, Англия ему бы идеально подошла. Взять того же Зину, который своим упорством и трудолюбием завоевал место в основе в одном из лучших клубов мира. Коля не хуже по потенциалу. Главное, его развивать и не отвлекаться на всякие глупости
    вообще-то его имя-Виталий
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 31.03.2021 11:01
    +2
    Давайте в Аталанту и будет там украинце больше чем в Шахтере)))
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 31.03.2021 10:49
    +2
    Віталій, всьо буде добре! Братан, не зупиняйся і працюй! Ти ТОПчик!
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 10:45
    +3
    Igor Xleb, 31.03.2021 10:31
    кому це дно потрібне
    Тут не про Дентинью , ты веткой ошиблась
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 31.03.2021 10:43
    -1
    Darkness1984, 31.03.2021 10:35
    Удивляюсь коментам... Стоит допустить человеку одну ошибку, так сразу с говном смешают.. людям свойственно ошибаться и в этом нет ничего такого, что бы называть его дном... Вы рукожопы за собой следите, клацать на клавиатуре особого ума не надо
    Ошибка Миколенко на уровне ошибок защитников Ливерпуля в этом сезоне, а может быть даже и выше
    Так что Серия А вполне подойдёт
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 31.03.2021 10:41
    0
    Миколенко очень талантливый и трудолюбивый парень. Желаю ему перейти в топ-клуб и засиять еще более яркими красками. Я думаю, Англия ему бы идеально подошла. Взять того же Зину, который своим упорством и трудолюбием завоевал место в основе в одном из лучших клубов мира. Коля не хуже по потенциалу. Главное, его развивать и не отвлекаться на всякие глупости
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 31.03.2021 10:35
    +7
    Удивляюсь коментам... Стоит допустить человеку одну ошибку, так сразу с говном смешают.. людям свойственно ошибаться и в этом нет ничего такого, что бы называть его дном... Вы рукожопы за собой следите, клацать на клавиатуре особого ума не надо
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 31.03.2021 10:34
    +8
    Igor Xleb, 31.03.2021 10:31
    кому це дно потрібне
    Сказали твои родители когда ты появился
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 10:31
    -7
    кому це дно потрібне
    Ссылка
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 31.03.2021 10:31
    -6
    От самое время теперь итальянцам покупать нашего защитника. Думаю, у них и доси глаза на место не вставились, так и сидят еще с выпученными глазами от полного охренения и молятся, что бог отвел от такой покупки. Та ничо, "станем еще сильнее, это нас научит..."
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 31.03.2021 10:34
    +8
    Igor Xleb, 31.03.2021 10:31
    кому це дно потрібне
    Сказали твои родители когда ты появился
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 31.03.2021 10:35
    +7
    Удивляюсь коментам... Стоит допустить человеку одну ошибку, так сразу с говном смешают.. людям свойственно ошибаться и в этом нет ничего такого, что бы называть его дном... Вы рукожопы за собой следите, клацать на клавиатуре особого ума не надо
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 10:45
    +3
    Igor Xleb, 31.03.2021 10:31
    кому це дно потрібне
    Тут не про Дентинью , ты веткой ошиблась
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 31.03.2021 11:01
    +2
    Давайте в Аталанту и будет там украинце больше чем в Шахтере)))
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 31.03.2021 10:49
    +2
    Віталій, всьо буде добре! Братан, не зупиняйся і працюй! Ти ТОПчик!
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 31.03.2021 11:25
    +1
    Igor Xleb, 31.03.2021 10:31
    кому це дно потрібне
    Это ты о себе? Тогда согласен
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 31.03.2021 11:01
    +1
    Sergey RockStar, 31.03.2021 10:41
    Миколенко очень талантливый и трудолюбивый парень. Желаю ему перейти в топ-клуб и засиять еще более яркими красками. Я думаю, Англия ему бы идеально подошла. Взять того же Зину, который своим упорством и трудолюбием завоевал место в основе в одном из лучших клубов мира. Коля не хуже по потенциалу. Главное, его развивать и не отвлекаться на всякие глупости
    вообще-то его имя-Виталий
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 31.03.2021 11:34
    0
    Не звертайте увагу на хейтерів, бо це хворі (на голову) люди стан яких тільки погіршується. Їх улюблений клуб, мова звичайно про Шахтар, деградує та розвалюється на очах. Кубок - злили, чемпіонат - фактично злили, єврокубки - повний Менхенгладбах, Коваленко - трансферний провал, Тайсон - "сортирний гумор", Каштру - "тренер" без перспектив, бразильці - втікають з тонучого корабля і подібний Агробізнес у "східноєвропейської Барселони" скрізь. Не треба на них сердитись. Ліпше поспівчувати, бо у них біда-пічаль. Єдина радість та втіха - згадувати минулі славетні часи та шукати якісь локальні невдачі у інших й радіти з цього..
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 31.03.2021 11:19
    0
    Sergii Novykov, 31.03.2021 11:01
    Давайте в Аталанту и будет там украинце больше чем в Шахтере)))
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 31.03.2021 10:41
    0
    Миколенко очень талантливый и трудолюбивый парень. Желаю ему перейти в топ-клуб и засиять еще более яркими красками. Я думаю, Англия ему бы идеально подошла. Взять того же Зину, который своим упорством и трудолюбием завоевал место в основе в одном из лучших клубов мира. Коля не хуже по потенциалу. Главное, его развивать и не отвлекаться на всякие глупости
    Ссылка
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