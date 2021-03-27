Миколенко попал в шорт-лист Интера

Защитник «Динамо» может продолжить карьеру в Серии А

  • 27.03.2021 15:49
  • 1617 просмотров
  • 16 комментариев
Миколенко попал в шорт-лист Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко попал в шорт-лист «Интера» в качестве возможного усиления на позицию левого латераля. Летом миланский клуб покинет Эшли Янг, который выступает на этой позиции.

Приоритетным вариантом для «Интера» на левый фланг является Робин Гозенс из «Аталанты». Однако подписать немца будет очень трудно из-за высокой конкуренции на игрока.

Возможные альтернативы на позицию левого латераля в «Интере» разделены на две группы. В первой – более опытные игроки. Это Эмерсон Палмьери и Маркос Алонсо из «Челси», Филип Костич из «Айнтрахта» и Дэнни Роуз из «Тоттенхэма».

Во второй группе – молодые и перспективные игроки. В эту группу, помимо Миколенко, входит Ноа Каттербах из «Кельна» и Оуэн Вейндал из «АЗ Алкмаар».

Ранее сообщалось о том, что скауты одного из итальянских клубов просматривали Миколенко и Илью Забарного во время матча Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 4 ассиста в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего защитника оценивается в 15 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttosport

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 27.03.2021 16:20
    -1
    J0e777, 27.03.2021 16:13
    Ахметов с ними не дружит? Ахметов был на похоронах отца Суркисов
    Шпротяра, ты был на похоронах суркиса!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.03.2021 16:19
    -1
    J0e777, 27.03.2021 16:13
    Ахметов с ними не дружит? Ахметов был на похоронах отца Суркисов
    ахметов брат близнец медведчука , племянник суркиса и внучатый деверь порошенко
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.03.2021 16:13
    -1
    OKs100, 27.03.2021 16:09
    Суркис однопартиец Медведчука и его хороший друг.
    Ахметов с ними не дружит? Ахметов был на похоронах отца Суркисов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2021 16:13
    +1
    AK_228, 27.03.2021 16:05
    МЮ и бобра
    Да))
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 27.03.2021 16:12
    0
    інтнер -це несерьозно.Так можна все життя просидіти в цьому шорт -листі
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.03.2021 16:09
    +1
    Шорт побйерйи ...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.03.2021 16:09
    0
    J0e777, 27.03.2021 15:57
    При чем тут медведчук? Какое он отношение имеет к Динамо?
    Суркис однопартиец Медведчука и его хороший друг.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.03.2021 16:06
    -1
    J0e777, 27.03.2021 16:05
    Конечно, днонецкие про Коваленко вспомнят, который тупо бежал из штольни
    Нет, Шпрот, поо Коваленко, только ты, тупорылое вспомнило
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.03.2021 16:05
    -1
    Trasher311987, 27.03.2021 15:49
    Идеальный клуб для Мыколы это Мю.
    Люк шоу абсолютно не умеет защищаться.
    Желаю Витале Мю
    МЮ и бобра
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.03.2021 16:05
    0
    Конечно, днонецкие про Коваленко вспомнят, который тупо бежал из штольни
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.03.2021 16:01
    +1
    Igor Xleb, 27.03.2021 15:59
    хаха кому он нужен уже один дномоленко наигрался аххахаха
    Расскажи про украинцев, которых колорады днонецкие продали. Все на расию уехали.
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 27.03.2021 15:59
    -1
    хаха кому он нужен уже один дномоленко наигрался аххахаха
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.03.2021 15:57
    0
    OKs100, 27.03.2021 15:53
    Интер предложит за него 15 миллионов, а Суркис с Медведчуком запросят 35 и на этом всё.
    При чем тут медведчук? Какое он отношение имеет к Динамо?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.03.2021 15:53
    -1
    Интер предложит за него 15 миллионов, а Суркис с Медведчуком запросят 35 и на этом всё.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 27.03.2021 15:50
    0
    Опять утки полетели...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2021 15:49
    -1
    Идеальный клуб для Мыколы это Мю.
    Люк шоу абсолютно не умеет защищаться.
    Желаю Витале Мю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2021 16:13
    +1
    AK_228, 27.03.2021 16:05
    МЮ и бобра
    Да))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.03.2021 16:09
    +1
    Шорт побйерйи ...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.03.2021 16:01
    +1
    Igor Xleb, 27.03.2021 15:59
    хаха кому он нужен уже один дномоленко наигрался аххахаха
    Расскажи про украинцев, которых колорады днонецкие продали. Все на расию уехали.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 27.03.2021 16:12
    0
    інтнер -це несерьозно.Так можна все життя просидіти в цьому шорт -листі
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.03.2021 16:09
    0
    J0e777, 27.03.2021 15:57
    При чем тут медведчук? Какое он отношение имеет к Динамо?
    Суркис однопартиец Медведчука и его хороший друг.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.03.2021 16:05
    0
    Конечно, днонецкие про Коваленко вспомнят, который тупо бежал из штольни
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.03.2021 15:57
    0
    OKs100, 27.03.2021 15:53
    Интер предложит за него 15 миллионов, а Суркис с Медведчуком запросят 35 и на этом всё.
    При чем тут медведчук? Какое он отношение имеет к Динамо?
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 27.03.2021 15:50
    0
    Опять утки полетели...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности