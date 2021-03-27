Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко попал в шорт-лист «Интера» в качестве возможного усиления на позицию левого латераля. Летом миланский клуб покинет Эшли Янг, который выступает на этой позиции.

Приоритетным вариантом для «Интера» на левый фланг является Робин Гозенс из «Аталанты». Однако подписать немца будет очень трудно из-за высокой конкуренции на игрока.

Возможные альтернативы на позицию левого латераля в «Интере» разделены на две группы. В первой – более опытные игроки. Это Эмерсон Палмьери и Маркос Алонсо из «Челси», Филип Костич из «Айнтрахта» и Дэнни Роуз из «Тоттенхэма».

Во второй группе – молодые и перспективные игроки. В эту группу, помимо Миколенко, входит Ноа Каттербах из «Кельна» и Оуэн Вейндал из «АЗ Алкмаар».

Ранее сообщалось о том, что скауты одного из итальянских клубов просматривали Миколенко и Илью Забарного во время матча Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 4 ассиста в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего защитника оценивается в 15 миллионов евро.