Алекса Тейшейру предложили Галатасараю

Бразильского полузащитника Алекса Тейшейру, который с начала нынешнего года пребывает в статусе свободного агента после завершения контракта с китайским «Цзянсу Сунин», через агентов предложили подписать руководству «Галатасарая».
В стамбульском клубе готовы вести переговоры с Тейшейрой, если интерес к его подписанию проявит главный тренер команды Фатих Терим.
Однако проблемой для переезда Тейшейры в Турцию могут стать высокие требования футболиста по зарплате, которые «Галатасарай» в нынешних условиях не готов удовлетворить.
Платить Тейшейре требуемую сумму готовы в одном из азиатских клубов, но бразилец твердо нацелен вернуться в Европу.
Источник — Sporx
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