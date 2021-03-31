Алекса Тейшейру предложили Галатасараю

Бразильского полузащитника Алекса Тейшейру, который с начала нынешнего года пребывает в статусе свободного агента после завершения контракта с китайским «Цзянсу Сунин», через агентов предложили подписать руководству «Галатасарая».

В стамбульском клубе готовы вести переговоры с Тейшейрой, если интерес к его подписанию проявит главный тренер команды Фатих Терим.

Однако проблемой для переезда Тейшейры в Турцию могут стать высокие требования футболиста по зарплате, которые «Галатасарай» в нынешних условиях не готов удовлетворить.

Платить Тейшейре требуемую сумму готовы в одном из азиатских клубов, но бразилец твердо нацелен вернуться в Европу.

5 возможных вариантов продолжения карьеры Алекса Тейшейры