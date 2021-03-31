Алекса Тейшейру предложили Галатасараю

Экс-хавбек «Шахтера» вскоре может вернуться в европейский футбол

  • 31.03.2021 10:02
  • 836 просмотров
  • 1 комментарий
Алекса Тейшейру предложили Галатасараю
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильского полузащитника Алекса Тейшейру, который с начала нынешнего года пребывает в статусе свободного агента после завершения контракта с китайским «Цзянсу Сунин», через агентов предложили подписать руководству «Галатасарая».

В стамбульском клубе готовы вести переговоры с Тейшейрой, если интерес к его подписанию проявит главный тренер команды Фатих Терим.

Однако проблемой для переезда Тейшейры в Турцию могут стать высокие требования футболиста по зарплате, которые «Галатасарай» в нынешних условиях не готов удовлетворить.

Платить Тейшейре требуемую сумму готовы в одном из азиатских клубов, но бразилец твердо нацелен вернуться в Европу.

5 возможных вариантов продолжения карьеры Алекса Тейшейры

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Источник — Sporx

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.03.2021 10:07
    +1
    О, не знает где уже дальше качать $) Такая се Европа (я о их чемпе), да и он вряд ли уже топ будет
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.03.2021 10:07
    +1
    О, не знает где уже дальше качать $) Такая се Европа (я о их чемпе), да и он вряд ли уже топ будет
    Ссылка
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