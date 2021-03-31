Александр СЕВИДОВ: «С казахами будет проще»

Украинский специалист Александр Севидов проанализировал игру сборной Украины в матчах квалификации чемпионата мира-2022.

«Наши ребята выглядели после Франции пустыми, без эмоций. Где-то повезло с забитым мячом, потому что практически не создавали моментов. Где-то повезло, что нам не забили, а потом напряжение сказалось. Наша команда в любом случае сильнее. Я никогда не видел столько левоногих футболистов на поле. Игра не получилась. Я понимаю Шевченко, но если отбросить патриотизм, то игра не давалась.

С казахами будет проще, потому что выхолощенность привела к тому, что игру с финнами потеряли. Мы подходим к такой черте, что отступать уже нельзя. Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном - непозволительно», - сказал Севидов.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве. Начало в 21:45.