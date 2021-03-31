Александр СЕВИДОВ: «С казахами будет проще»

Специалист – о предстоящем матче сборной Украины

  • 31.03.2021 10:39
  • 354 просмотра
  • 1 комментарий
Александр СЕВИДОВ: «С казахами будет проще»
© УАФ

Украинский специалист Александр Севидов проанализировал игру сборной Украины в матчах квалификации чемпионата мира-2022.

«Наши ребята выглядели после Франции пустыми, без эмоций. Где-то повезло с забитым мячом, потому что практически не создавали моментов. Где-то повезло, что нам не забили, а потом напряжение сказалось. Наша команда в любом случае сильнее. Я никогда не видел столько левоногих футболистов на поле. Игра не получилась. Я понимаю Шевченко, но если отбросить патриотизм, то игра не давалась.

С казахами будет проще, потому что выхолощенность привела к тому, что игру с финнами потеряли. Мы подходим к такой черте, что отступать уже нельзя. Если мы позиционируем себя средней сборной, то терять очки с Казахстаном - непозволительно», - сказал Севидов.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве. Начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
      Павел СН, 31.03.2021 11:06
    +1
    спорт уа-у вас що,зовс!м самоповаги не залишилось,що вы стали публ!кувати коментар! футбольного злочинця?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 31.03.2021 11:06
    +1
    спорт уа-у вас що,зовс!м самоповаги не залишилось,що вы стали публ!кувати коментар! футбольного злочинця?
    Ссылка
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