Элина СВИТОЛИНА: «С Барти будет тяжелый матч. Каждая из нас боец»

Первая ракетка Украины поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Майами

  • 31.03.2021 09:57
  • 1134 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «С Барти будет тяжелый матч. Каждая из нас боец»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 5) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами, обыграв Анастасию Севастову из Латвии (WTA 57). 

Свитолина прокомментировала свою победу.

«Мне всегда хотелось хорошо сыграть в Майами. Это один из самых крупных турниров и играть здесь – это всегда потрясающе, так что я действительно довольна своим выступлением сегодня. Я знала что Севастова – большой боец, что она постарается вернуться в игру, независимо от счета, поэтому я ждала большой борьбы. Я много раз с ней тренировалась, мы много раз играли друг с другом. Она всегда старается построить розыгрыш, использовать резаные, крученые мячи на форхенде, она сложный соперник. Поэтому мне нужно было адаптировать свою игру и не сильно торопиться, потому что если это делать в матчах против неё, то можно допустить слишком много ошибок. В итоге, думаю, что я хорошо сыграла на протяжении всего матча и я очень довольна тем, как закончила этот матч.

Что касается предстоящего полуфинала против Эшли Барти, то я давно знаю Эшли, мы играли много раз. Она первая ракетка мира и для неё это огромное достижение. За последние 3-4 года она показала большой прогресс, и она лидер женского тенниса. Это будет трудный матч, но я к нему готова. Думаю, что каждая из нас большой боец. Думаю, что если ты играешь против игрока высочайшего уровня, то в первую очередь сам стараешься быть чрезвычайно сосредоточенным, потому что в таких важных матчах ты не даешь сопернику выигрывать простые очки и сам чаще находишься начеку», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
      avtv5555, 31.03.2021 11:09
    +1
    Элина удачи. Верь в свои силы и все возможно.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 31.03.2021 11:09
    +1
    Элина удачи. Верь в свои силы и все возможно.
    Ссылка
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