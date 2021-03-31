Элина СВИТОЛИНА: «С Барти будет тяжелый матч. Каждая из нас боец»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 5) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами, обыграв Анастасию Севастову из Латвии (WTA 57).

Свитолина прокомментировала свою победу.

«Мне всегда хотелось хорошо сыграть в Майами. Это один из самых крупных турниров и играть здесь – это всегда потрясающе, так что я действительно довольна своим выступлением сегодня. Я знала что Севастова – большой боец, что она постарается вернуться в игру, независимо от счета, поэтому я ждала большой борьбы. Я много раз с ней тренировалась, мы много раз играли друг с другом. Она всегда старается построить розыгрыш, использовать резаные, крученые мячи на форхенде, она сложный соперник. Поэтому мне нужно было адаптировать свою игру и не сильно торопиться, потому что если это делать в матчах против неё, то можно допустить слишком много ошибок. В итоге, думаю, что я хорошо сыграла на протяжении всего матча и я очень довольна тем, как закончила этот матч.

Что касается предстоящего полуфинала против Эшли Барти, то я давно знаю Эшли, мы играли много раз. Она первая ракетка мира и для неё это огромное достижение. За последние 3-4 года она показала большой прогресс, и она лидер женского тенниса. Это будет трудный матч, но я к нему готова. Думаю, что каждая из нас большой боец. Думаю, что если ты играешь против игрока высочайшего уровня, то в первую очередь сам стараешься быть чрезвычайно сосредоточенным, потому что в таких важных матчах ты не даешь сопернику выигрывать простые очки и сам чаще находишься начеку», - сказала Свитолина.