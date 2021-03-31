Ведут с 15 лет. Известны детали интереса Шахтера к Винисиусу Тобиасу

Донецкий «Шахтер» уже два года активно присматривается к юному таланту академии «Интернасьонала» Винисиусу Тобиасу, играющему на правом фланге обороны.

Впервые «горняки» обратили пристальное внимание на Тобиаса на чемпионате Южной Америки среди команд U-15, который состоялся в Парагвае в 2019 году. Бразилия дошла до финала того первенства, а в решающем матче в серии пенальти обыграла Аргентину после ничьей 1:1 в основное время, причем единственным забитым мячом «селесао» отличился именно Тобиас.

Отмечается, что на том турнире Винисиуса Тобиаса лично просматривал директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту.

Напомним, согласно последней информации, «Шахтер» готов торговаться с «Интернасьоналом» по Винисиусу Тобиасу, включив в сделку вингера Тайсона.