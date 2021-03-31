0:8 от Бельгии стало крупнейшим поражением в истории сборной Беларуси

Сборная Беларуси уступила Бельгии в матче третьего тура отбора на ЧМ-2022. Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.
Это самое крупное поражение в истории сборной Беларуси.
До этого крупнейшее поражение белорусов случилось в 2003 году. Тогда сборная проиграла Австрии со счетом 0:5.
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Источник — Sport.ua
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