0:8 от Бельгии стало крупнейшим поражением в истории сборной Беларуси

Белорусы были уничтожены в матче квалификации чемпионата мира 2022

  • 31.03.2021 07:26
  • 1033 просмотра
  • 2 комментария
0:8 от Бельгии стало крупнейшим поражением в истории сборной Беларуси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Беларуси уступила Бельгии в матче третьего тура отбора на ЧМ-2022. Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

Это самое крупное поражение в истории сборной Беларуси.

До этого крупнейшее поражение белорусов случилось в 2003 году. Тогда сборная проиграла Австрии со счетом 0:5.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 31.03.2021 08:38
    0
    А ми незадоволені своєю збірною. Як же ж добре, що ми українці, а не білоруси. Я не уявляю собі як там можуть жити, існувати футбольні вболівальники з такими результатами, що клубів, що збірної. Те ж стосується Молдови та країн Прибалтики.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 31.03.2021 08:33
    0
    Ну Бельгія ще зрозуміло зі своєю божевільною атакою, але як захисна по свої природі Данія зуміла забити 8 голів Молдові. Ось це був справжній "нежданчик".
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 31.03.2021 08:38
    0
    А ми незадоволені своєю збірною. Як же ж добре, що ми українці, а не білоруси. Я не уявляю собі як там можуть жити, існувати футбольні вболівальники з такими результатами, що клубів, що збірної. Те ж стосується Молдови та країн Прибалтики.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 31.03.2021 08:33
    0
    Ну Бельгія ще зрозуміло зі своєю божевільною атакою, але як захисна по свої природі Данія зуміла забити 8 голів Молдові. Ось це був справжній "нежданчик".
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности