Евро-2021 U-21. Нидерланды, Германия, Испания, Италия – в четвертьфинале

Молодежный турнир Евро-2021 U-21 под эгидой УЕФА проходит в два этапа.
На первом этапе 16 команд играют в 4 группах 23–31 марта, определяя участников 1/4 финала.
- Нидерланды, Германия, Испания, Италия пробились в четвертьфинал.
Финал восьми пройдет 31 мая – 6 июня в Венгрии и Словения.
Турнирные таблицы Евро-2021 U-21
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.