Андрей ШЕВЧЕНКО: «Будем ждать Коноплянку к Евро-2020»

Тренер рассчитывает на опытного полузащитника

  • 31.03.2021 00:27
  • 446 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Будем ждать Коноплянку к Евро-2020»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал травму хавбека Евгения Коноплянки, который рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020.

«Пожелаем Коноплянке выздоровления. Надеемся, он подготовится к финальной части Евро. Мы будем этого ждать. Этот календарь - три игры. Это напряженный и тяжелый период. Было мало времени подготовить команду. Каждый игрок, особенно впереди, на вес золота, и не хотелось терять Коноплянку».

«Но у нас достаточно исполнителей. Нам нужна только победа. Другого выхода нет - будем побеждать», - сказал Шевченко.

Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта, начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    EGOS
      EGOS, 31.03.2021 00:55
    0
    этот тренер точно еблан, то возраст игроков не помеха, то наличие игровой практики - тоже не беда, так давай толю коллекционера еще вызови...конченный млять...играть должны лучшие на своих позициях на данный момент, иначе результаты будут как с Финляндией, и еще хуже...а кинопленка в сборной наигралсо уже...не могу вспомнить матч сбу, когда из-за его пижонства и расхлябаности пропустили решающий мяч...а он сцуко, даже не старался вступить в отбор, исправить свою же потерю мяча, иппаный пижон...
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 31.03.2021 00:51
    0
    J0e777, 31.03.2021 00:46
    Не зря же Шеву пледом шахтера укрыли нас матче с Ромой
    Надеюсь ты с сарказмом написал, а то вопрос сам вылазит.. " а Рома играла против Ингульца, чтобы пледа на матче не было.. или может Шева со своей сумки вытащил плед?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 31.03.2021 00:46
    0
    Алексей Юрченко, 31.03.2021 00:42
    Игрок запаса в Шахтере на вес золота в сборной 🤔
    Не зря же Шеву пледом шахтера укрыли нас матче с Ромой
    Ссылка
    Алексей Юрченко
      Алексей Юрченко, 31.03.2021 00:42
    +2
    Игрок запаса в Шахтере на вес золота в сборной 🤔
    Ссылка
    Алексей Юрченко
      Алексей Юрченко, 31.03.2021 00:42
    +2
    Игрок запаса в Шахтере на вес золота в сборной 🤔
    Ссылка
    EGOS
      EGOS, 31.03.2021 00:55
    0
    этот тренер точно еблан, то возраст игроков не помеха, то наличие игровой практики - тоже не беда, так давай толю коллекционера еще вызови...конченный млять...играть должны лучшие на своих позициях на данный момент, иначе результаты будут как с Финляндией, и еще хуже...а кинопленка в сборной наигралсо уже...не могу вспомнить матч сбу, когда из-за его пижонства и расхлябаности пропустили решающий мяч...а он сцуко, даже не старался вступить в отбор, исправить свою же потерю мяча, иппаный пижон...
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 31.03.2021 00:51
    0
    J0e777, 31.03.2021 00:46
    Не зря же Шеву пледом шахтера укрыли нас матче с Ромой
    Надеюсь ты с сарказмом написал, а то вопрос сам вылазит.. " а Рома играла против Ингульца, чтобы пледа на матче не было.. или может Шева со своей сумки вытащил плед?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 31.03.2021 00:46
    0
    Алексей Юрченко, 31.03.2021 00:42
    Игрок запаса в Шахтере на вес золота в сборной 🤔
    Не зря же Шеву пледом шахтера укрыли нас матче с Ромой
    Ссылка
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