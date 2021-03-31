Андрей ШЕВЧЕНКО: «Будем ждать Коноплянку к Евро-2020»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал травму хавбека Евгения Коноплянки, который рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020.
«Пожелаем Коноплянке выздоровления. Надеемся, он подготовится к финальной части Евро. Мы будем этого ждать. Этот календарь - три игры. Это напряженный и тяжелый период. Было мало времени подготовить команду. Каждый игрок, особенно впереди, на вес золота, и не хотелось терять Коноплянку».
«Но у нас достаточно исполнителей. Нам нужна только победа. Другого выхода нет - будем побеждать», - сказал Шевченко.
Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта, начало в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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